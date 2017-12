El secretario general de la Federación Unitaria de Transportistas (Fedutrans), Richard Mambel indicó que el 90% del transporte público que corresponde a su sector está paralizado. "El colapso está desde hace seis meses atrás".Ese 90% se traduce en 140 mil unidades del servicio de transporte urbano, "De 7 a 8 millones de venezolanos se ven afectados según la cifra que nosotros manejamos".Agregó que el sector ha intentado buscar medidas en compañía del Ministerio de Transporte, lo que ha generado obtener algunas soluciones que han hecho que "una que otra unidad pueda salir a trabajar"."Esta situación se advirtió en las mesas de diálogo que sostuvimos y que mantenemos con el Gobierno, las cuales han arrojado algunos resultados, pero el problema es tan grave que amerita una declaratoria de emergencia", aseveró.Por otra parte, haciendo referencia al tema del pasaje Mambel consideró que el problema que tiene el sector no lo va a solucionar una tarifa, "este problema lo va a solucionar verdaderas políticas del transporte público".View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi