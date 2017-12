© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Los dolores de plataformas que colapsan y los tiempos de transacción más lentos están demostrando ser mucho más dolorosos cuando el bitcoin experimenta un marcado descenso.Coinbase, uno de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, dijo que todas las compras y ventas se habían deshabilitado temporalmente durante el desplome del jueves de la semana pasada, después de tener retrasos en el procesamiento de transferencias y verificar nuevos clientes durante la última semana debido a un mayor tráfico.El volumen de transacciones de bitcoin saltó más de 30 por ciento en la bolsa GDAX de Coinbase, mientras que la comisión para aprobar y registrar las transacciones en la cadena de bloques aumentó a un récord de 55 dólares, de acuerdo con Bit Info Charts.?Estoy revisando mi cuenta bancaria tres veces al día y cada vez que lo hago, no hay nada allí, es muy molesto?, dijo Ronnie Moas, fundador de la firma de investigación de capital Standpoint Research. Moas dice que no ha recibido fondos transferidos de su cuenta de Coinbase a su cuenta bancaria hace más de una semana.?Es desalentador para las personas y creo que es por eso que hay tanta ansia de que venga un producto de Wall Street, de esta manera la gente no tiene que preocuparse por las demoras y proteger sus cuentas de ser pirateadas?, indicó.Bitcoin cayó hasta 42 por ciento la semana pasada en un periodo de cuatro días, el mayor descenso en un lapso como ese desde 2013.Sin embargo, ahora está operando justo donde estaba hace tres semanas.Ese tipo de volatilidad, los problemas con las bolsas y los titulares sobre una billetera digital u otra siendo atacada por hacker s, se producen cuando Wall Street abre lentamente sus puertas al mercado de las criptomonedas .Las instituciones pueden ayudar a resolver estos problemas, o ahuyentarlos.Goldman Sachs Group estaría estableciendo una mesa de negociación para hacer mercados en monedas digitales como bitcoin, informó el jueves Bloomberg News.La noticia llega semanas después de que Cboe Global Markets y CME Group comenzaran a ofrecer futuros de bitcoins.Otras bolsas importantes como Kraken, Bifinex y Gemini no han reportado ningún problema.Iqbal Gandham, director general de la plataforma de comercio eToro, dijo que no había visto una gran prisa por vender.?No hemos visto pánico ni apuro en la puerta?, dijo Gandham.?La gente esperaba un retroceso, especialmente antes de las vacaciones. Este último hundimiento parece ser Estados Unidos despertando. Los mercados chinos mañana por la mañana serán cruciales?.Gandham dijo que eToro ha agregado 100 personas a su personal de 400 personas y ha tomado espacio adicional debido al aumento del tráfico proveniente del comercio de criptomonedas.?Creo que todas las bolsas están viendo esto?, dijo.Los entusiastas de las criptomonedas desde hace rato, como David Mondrus, no se asombran y ven la caída como una oportunidad de compra.Bitcoin se recuperó y ahora cotiza por arriba de 14 mil dólares.?Como dice el meme, ?si no puedes manejar mis desplomes de 25 por ciento, no mereces mi regreso de 10x??, dijo Mondrus.Bitcoin recibe un 'baño de realidad': pierde casi un tercio de su valor ¿Por qué dicen que hay una burbuja del bitcoin? ?Fiebre? de moneda del Bitcoin alcanza a regios.

© David Osio Venezuela