17 privados de libertad se escaparon de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy.La fuga ocurrió el 24 de diciembre entre las 4:30 y las 5:00 am, luego de que los reos violentaran las cabillas del techo de los calabozos del área A, donde permanecían en situación de resguardo.Los recluidos procedieron a abrir un boquete en una pared y luego forzaron un enrejado para salir por la parte posterior de la sede policial, reseñó El Pitazo.Los evadidos fueron identificados como Edwin Xavier Méndez Aponte (29), Edwing Jesús Álvarez Peñalver (23), Inllerman Andrés Arvelo Rojas (26), Jhonathan José González González (24), José Daniel Rodríguez García (20), Dreimyli José Álvarez Álvarez (24), Kenny Juvenal Bello Sanz (25), José Daniel Ramírez (29), Yelfre José Palma (20), Wilfred Smith Pérez Palma (27), Edwin Miguel Terán Márquez (20), Frank Antonio Torres Caraballo, José Alfredo Manaure Martínez, Saúl David Monterola Díaz (32), Javier Enrique López Marrero (27), Yeferson Salazar (24) y Deibis Gerard Lima (18).Autoridades realizan un despliegue policial en busca de los evadidos. Se investiga si hubo complicidad interna. (El Pitazo)