VILLAHERMOSA, Tabasco. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por lavado de dinero a Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde de Centro (cuya cabecera es la ciudad de Villahermosa), en un caso donde se presume que es parte de la red de prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo , actualmente detenido en la ciudad de Panamá.El aludido, a su vez, niega tales imputaciones y acusa que es ?guerra sucia? por sus aspiraciones a la candidatura al gobierno del Estado.El edil es requerido en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-TAB/001096/2017, iniciada por el lavado de cuando menos 174 millones de pesos , dinero que la administración de Borge habría pagado en contratos a empresas relacionadas con el tabasqueño.Panamá firma resolución para extraditar a Borge Borge no litigará más contra su extradición a México: abogado Suprema Corte de Panamá da luz verde a extradición de Borge Ante ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ( SEIDO ) citó a declarar al alcalde perredista en calidad de indiciado, hoy a las 14:00 horas, mediante un oficio recibido en el ayuntamiento por el secretario particular del imputado, Mario Bustillos.Gerardo Gaudiano es fundador de la empresa Lerowa, junto con sus hermanos Cristóbal y Haydeé Gaudiano Rovirosa.El 33 por ciento de las acciones de Gerardo fueron traspasadas al primero de sus hermanos.Cristóbal Gaudiano además es socio de Comercializadora Edme, empresa que durante el gobierno de Borge se convirtió en la principal proveedora de material y servicios del sector privado inmobiliario y hotelero para la construcción de nuevas obras.Otros personajes que las autoridades vinculan con el edil tabasqueño son Edgar Manuel Méndez Montoya, actualmente prófugo de la justicia y a quien se señala como supuesto operador financiero de Borge, y Francisco Ruiz Anitúa, amigo del exgobernador y arrendador de aeronaves.Entrevistado al respecto, Gaudiano Rovirosa rechazó cualquier vínculo con el exmandatario quintanarroense y argumentó que se trata de ?un montaje burdo? pues se encuentra bien posicionado en el sentir popular para considerarlo como fuerte aspirante a la candidatura del PRD al gobierno de Tabasco.?No van a poder encontrar nada porque no lo hay?, afirmó.Señaló además que no se presentó en la SEIDO hoy por compromisos de agenda pero que buscará una reunión con las autoridades a fin de hacerse de más información sobre el caso con el que lo vinculan.En ese sentido, lamentó que la PGR y la SEIDO se están prestando a la guerra sucia en su contra, ?esta vez sí se pasaron?, subrayó y añadió que evidentemente hay ?mano negra?.?Hay muchos intereses, yo nunca había visto por lo menos en la historia reciente de Tabasco, que golpearan tanto a un servidor público?, puntualizó.

