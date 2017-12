No más 30 litros de gasolina podrá adquirir los usuarios en las estaciones de servicio, de acuerdo a un límite impuesto por Pdvsa, en los Llanos y el estado Lara, de acuerdo a una información difundida por el periodista Javier Mayorca en Twitter.Según el comunicador social esta medida también está siendo aplicada en los camiones a los cuales presuntamente se la están suministrando hasta 350 litros, y solo cinco litros para las motos , debido a la escasez que combustible que se ha evidenciado en los últimos días en varias regiones del territorio nacional.Hasta el momento no ha habido un pronuciamiento oficial por parte de la estatal petrolera sobre este asunto, que en los últimos meses se evidenciado en varios estados, que junto a la falta de respuesto y la esacsez de efectivos comprometen el normal funcionamiento del sistema de transporte en el país.En días reciente en el interior se han observado largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, situación por la que el Gobierno nacional aún no ha anunciado una medida concreta para solventarla. (Caraota Digital)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi