El exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge, que está preso en Panamá por delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, será extraditado a México antes del 15 de enero, según su abogado."El señor Borge decidió no accionar o presentar ningún tipo de recurso para que la extradición se cumpliera al tenor de lo dispuesto por el tratado, por tales efectos se prevé que antes del 15 de enero del siguiente año, el señor Borge se encuentre en México", dijo en entrevista para Radio Fórmula Carlos Carrillo, defensa del ex mandatario.Indicó tras confirmar que las autoridades mexicanas tienen hasta dicho fecha para realizar los trámites de extradición, que aún restan algunos pendientes por ajustar como la liberación de documentos por parte de la cancillería panameña.Resaltó que las condiciones en las que se encuentra Borge actualmente son inhumanas y que sus derechos fundamentales han sido violados desde que ingresó a la prisión."Él está ahora mismo en un lugar denominado ?La Chirola' que es una cárcel clandestina al margen del sistema penitenciario y que ya la defensa ha presentado la denuncia correspondiente", indicó.Borge fue detenido el 4 de julio de 2017 en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a París.PGR investiga a alcalde de Tabasco por vínculos con Roberto Borge Borge no litigará más contra su extradición a México: abogado.

