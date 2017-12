© David Osio

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018 vino de la mano del buen año que tuvieron muchos integrantes del cuadro nacional.La base del equipo orientado por el técnico José Néstor Pékerman estuvo conformada por hombres que destacaron en sus equipos con muy buenos rendimientos.A pesar de que el nivel futbolístico de la ?Tricolor? no dejó un grato sabor en el paladar del aficionado, las individualidades sacaron adelante el proceso y consiguieron el tiquete a la próxima cita orbital.De la mano de hombres como Falcao García y James Rodríguez, el plantel nacional obtuvo su sexta clasificación a un Mundial de mayores.Algunos se consolidaron en sus clubes, mientras que otros se ganaron con su trabajo la posibilidad de estar en la mira del seleccionador nacional.Estamos a seis meses de la fiesta más importante del fútbol mundial y varios de los asiduos convocados por Pékerman no quieren ceder terreno para estar en la lista definitiva de los 23 jugadores que estarán en Rusia Ahora el reto será mejorar lo hecho en Brasil 2014, donde el cuadro nacional dejó muy buenas sensaciones.2017, EL AÑO DEL ?TIGRE?La temporada 2017 fue sin duda la del resurgir del delantero colombiano Radamel Falcao García. Atrás quedaron las lesiones y el ?Tigre? samario se reencontró con su mejor nivel con la casaca del Mónaco de Francia.El año que termina fue productivo para el atacante colombiano. Disputó 47 compromisos y celebró 34 anotaciones, siendo uno de los mejores promedios goleadores para artilleros en Europa.Tuvo continuidad suficiente para regresar a la Selección, donde fue importante en la recta final de la eliminatoria.EL ?10? SE REINVENTÓEste año fue de dos caras para el volante cucuteño James Rodríguez.Pasó de ser un suplente de lujo en el Real Madrid en el primer semestre a convertirse en protagonista y pieza clave en el Bayern Múnich.El cambio fue productivo para el ?10?, que se reinventó en una liga donde la disciplina y la competencia le sirvieron para consolidarse.?Acabamos el año en un buen nivel, 2018 será mejor?, fueron las palabras de James en sus redes sociales con las que resume lo vivido en suelo alemán.Con la ?Tricolor? fue el guía que llevó al equipo a un nuevo Mundial.TUVO BRILLO ESPECIALSerá un 2017 inolvidable para Dávinson Sánchez, que llegó a mitad de año a la Liga Premier de Inglaterra y en corto tiempo se convirtió en referente del Tottenham Hotspur.Dejó el Ajax, de donde se marchó por la puerta grande, para buscar protagonismo en una de las ligas más importantes del mundo.Es considerado una de las promesas del fútbol mundial.EL DEFENSA GOLEADORDestacarse en el fútbol de Brasil no es un dato menor para el central caucano Yerri Mina, quien tuvo un año sobresaliente a pesar de una lesión que lo sacó por varios meses de la competencia.Es considerado uno de los mejores defensas en el fútbol brasileño, con capacidad goleadora, condiciones que lo tienen en la mira del Barcelona de España.FABRA SE CONSOLIDÓFrank Fabra se fue del país con un perfil bajo y se potenció en Boca Juniors de Argentina, donde se volvió hombre clave en el esquema del técnico Guillermo Barros Schelotto.Sus buenas presentaciones con los Xeneizes hicieron que se abrieran las puertas de la Selección, donde es titular indiscutido.Incluso, ya su nombre está en la mira del fútbol europeo.EL MOTOR DE BOCAWílmar Barrios es otro a los que llegar al fútbol del exterior le ayudó a consolidar su carrera futbolística.Jugar en Boca Juniors tiene un peso y eso no fue obstáculo para el cartagenero.Es el motor de su equipo y pieza fundamental del elenco gaucho.Su buena campaña hizo que incluso Diego Maradona lo elogiara. Aspira a ganarse un puesto en la ?Tricolor?.LLUEVEN LOS ELOGIOSDesde que Edwin Cardona arribó a mitad de año a Boca Juniors lo acompañó la sombra de Juan Román Riquelme.Las comparaciones salieron a flote y, sin embargo, el paisa puso su estilo y sello particular con su fútbol que lo llevaron a ganarse el corazón del hincha boquense.Es considerado el hombre de las ideas en su escuadra y complemento ideal en la Selección.TUVO PROTAGONISMOLa Juventus le permitió en 2017 al volante paisa Juan Guillermo Cuadrado destacarse en el fútbol europeo.Tuvo protagonismo con su equipo en la liga local italiana, la Copa de ese país y la Champions League.Es hombre de confianza de José Pékerman en la Selección Colombia y jugador fijo para estar en el Mundial de Rusia FIGURA EN MÉXICOPara Avilés Hurtado, el 2017 dejó cosas positivas.Su traspaso de Xolos al Monterrey en México fue uno de los más sonados por el valor de la transferencia, que fue de las más altas en la liga azteca.Estuvo nominado al Premio Puskas de la Fifa, además de salir goleador con Rayados y ganar el título de la Copa de México.Fue llamado por Pékerman para la gira asiática.UN AÑO DESTACADOTras ser destacado en el primer semestre en Udinese y consolidarse como goleador en Italia con Sampdoria, en la segunda parte del año el delantero caleño Duván Zapata recibió la confianza de Pékerman para el duelo decisivo ante Perú, donde aportó su talento para el tiquete a Rusia

