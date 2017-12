© David Osio

Tiene 12 años y el deporte le devolvió la vida, porque a falta de sus dos piernas y un brazo, el cartagenero Freddy Marimón encontró en la actividad física de alto rendimiento el camino para salir adelante y ser el orgullo de su familia, de los cartageneros y de los colombianos.Sólo tiene 12 años de edad y ya es medallista de bronce mundial en categoría abierta. Siempre va acompañado de su tabla, una 'patineta' que le sirve de medio de transporte, así como la plataforma UBER, que lo patrocina con todos los desplazamientos en Colombia y donde compita en el mundo.Compartió en los premios Altius con los deportistas de alto rendimiento, recibió concejos del bicampeón mundial de levantamiento de pesas, 'Pacho' Mosquera y se dio a conocer con su carisma y talento deportivo, con mayor capacidad que cualquier atleta convencional.Este año ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Jolla, en California, donde sorprendió al planeta deportivo con su talento en la tabla, un don que perfecciona a diario con entrenamientos no sólo en agua, sino también en el skatepark de Chambacú o en el de Crespo, en Cartagena.También ha competido en skateboarding y en natación, las dos modalidades que se unieron para poder ser el tercer mejor surfista del año, en una historia que inició porque ?me vieron en la patineta de ruedas y me dijeron que si me animaba a hacer surf, yo fui, estuve en el agua y me gustó mucho, porque en el agua podía hacer todo lo que yo hacía a diario con mi patineta?, cuenta Freddy.El pasar de la patineta de ruedas a la tabla de surf, para Freddy ?es casi lo mismo y como ya sabía nadar porque gané varios torneos de natación fue más fácil?. Y es que Freddy conoció el deporte a los cinco años, cuando aprendió a nadar y empezó su camino de competencias en el deporte adaptado.Con 12 años de edad, a diario entrena skateboarding en su patineta y el skate park de Chambacú, también va a la piscina a nadar un rato y se sube a la tabla de surf, pero sólo en los tiempos libres, porque también estudia como todo niño de su edad, de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.?La idea es seguir practicando, ir al circuito nacional de skateboarding en convencionales, seguir nadando y preparar el final del 2018 de nuevo con el campeonato mundial de surf?, adelantó el deportista cartagenero que en 2017 deslumbró con sus actuaciones deportivas.

