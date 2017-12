© David Osio

El Manchester United sufrió este martes su segundo pinchazo consecutivo en la Premier League inglesa de fútbol al empatar 2-2 en Old Trafford ante el Burnley, que llegó a ganar por 0-2, gracias a un tanto en el descuento de Jesse Lingard, autor de un doblete en el Boxing Day, en el que el Chelsea batió 2-0 al Brighton con goles de los españoles Álvaro Morata y Marcos Alonso.Con este nuevo empate, el cuarto del curso, el equipo que dirige el portugués José Mourinho, que la jornada pasada también igualó 2-2 en el campo del Leicester, sigue segundo y se sitúa a doce puntos del líder, el Manchester City, que este miércoles juega en el estadio del Newcastle y puede abrir ya una brecha de 15.Además, tiene ya a sólo un punto por detrás al Chelsea, que batió al Brighton con tantos de los españoles Álvaro Morata y Marcos Alonso tras sendos servicios de sus compatriotas Césat Azpilicueta y Cesc Fàbregas.El Burnley tardó sólo tres minutos en inaugurar el marcador. Ashley Barnes resolvió desde cerca un barullo tras un saque de falta desde la izquierda botado por el islandés Johann Gudmundsson.El 0-2 llegó en el minuto 35 y fue obra del belga Steven Defour, al transformar de manera impecable un libre directo que se coló por la escuadra derecha de la meta defendida por el portero español David de Gea.El United acortó distancias en el 53 con un tanto de Jesse Lingard de tiro cruzado desde la frontal del área pequeña al primer toque a pase desde la derecha de Ashley Young.Y el propio Lingard, ya en el tiempo añadido, logró la igualada al aprovechar un balón suelto dentro del área del Burnley tras una falta sacada por el español Juan Mata.Dos goles de cabeza de los españoles Álvaro Morata y Marcos Alonso, al rematar sendos servicios de sus compatriotas César Azpilicueta y Cesc Fàbregas, respectivamente, dieron este martes el triunfo al Chelsea ante el Brighton (2-0).El equipo del entrenador italiano Antonio Conte se mantiene en la tercera plaza, a trece puntos del City, y se coloca a un punto del United.Álvaro Morata abrió el marcador con un remate de cabeza nada más empezar el segundo tiempo tras un preciso servicio de César Azpilicueta.En el minuto 61 llegó el 2-0, obra de Marcos Alonso al rematar, también de cabeza, un córner botado desde la esquina izquierda por Cesc Fàbregas.El tradicional Boxing Day se abrió con el contundente triunfo por 5-2 del Tottenham sobre el Southampton al que contribuyó Harry Kane con un triplete que le permite amarrar el título de máximo goleador del año natural 2017 en Europa, con 56 dianas entre competiciones de clubes y selecciones nacionales.Con los tres goles de este martes -su segundo triplete en tres días, pues hizo otro el sábado ante el Burnley-, Harry Kane resuelve la contienda que sostenía con el astro argentino del Barcelona , que el pasado sábado marcó de penalti en el clásico del fútbol español frente al Real Madrid y elevó su cuenta del año a 54.Kane supera por tanto, en dos a Messi y en tres al polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), al portugués Cristiano Ronaldo Real Madrid ) y al uruguayo Edinson Cavani ( PSG ).El artillero del Tottenham batió también el récord de goles marcados en la Premier en un año natural, con 39, superando la marca de 36 establecida por Alan Shearer en 1995 cuando jugaba en el Blackburn.El Liverpool resguardó la cuarta plaza con una goleada (5-0) sobre el colista, el Swansea, con un golazo de Philippe Coutinho, un doblete de Roberto Firmino y tantos de Trent Alexander-Arnold y Alex Oxlade-Chamberlain.El equipo del alemán Juergen Klopp abrió el marcador a los seis minutos con un golazo del brasileño Philippe Coutinho, que firmó un obús desde fuera del área a la escuadra derecha de la meta del meta polaco Lukasz Fabianski.El resto de la goleada llegó en la segunda mitad. Roberto Firmino marcó el 2-0 en el 52 al rematar a placer y libre de marcaje una falta botada por Coutinho.En sólo dos minutos llegaron los tantos de Trent Alexander-Arnold (65), de 19 años y que rompió en velocidad la defensa del Swansea para anotar en carrera desde dentro del área su primer gol en la Premier, y, de nuevo, Firmino (67), que selló su doblete tras un pase de Mohamed Salah.Alex Oxlade-Chamberlain aprovechó en el 83 la endeblez defensiva del colista para completar el correctivo al Swansea.Tres días después de empatar en inferioridad numérica ante el United, el Leicester perdió en su visita al Watford, que con los tantos del maliense Molla Wague y el portero danés Kasper Schmeichel en propia meta remontó el gol del argelino Riyad MahrezEn el partido con más goles de la primer jornada de la segunda vuelta, el Bournemouth y el West Ham empataron 3-3 tras un polémico final en el que los visitantes que Callum Wilson marcó con la mano derecha y en fuera de jugo el empate definitivo en el tiempo de prolongación.El Everton, noveno en la tabla, firmó su segundo empate consecutivo sin goles en tres días, esta vez en el estadio del West Brom, un equipo que no gana desde la segunda jornada.Los Toffees, no obstante, aumentan a siete partidos su racha sin derrotas en la Premier League.Además, el Huddersfield y el Stoke City empataron 1-1.Tom Ince puso en ventaja a los locales a los diez minutos, pero el egipcio Ramadan Sobhi empató para los visitantes en el 60.

