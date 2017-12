© David Osio

El 30 de diciembre vence el plazo para que empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo sobre cuánto será el aumento del salario mínimo en 2018. De no lograrse, continuaría la tradición de los últimos cinco años de que el Gobierno lo fije por decreto.Las cartas están sobre la mesa. Los sindicatos unificaron su propuesta en un alza de 9% ($66.395), los empresarios en 5,1% ($37.324) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) la dejó en 4,5% ($33.197).Sin embargo, de acuerdo con Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el aumento sería de hasta 5% ($36.885), es decir, pasaría de $737.717 a $774.602?Lo más seguro es que lo saquen por decreto.Los empleadores ofrecieron 5,1% y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que había sido una oferta muy elevada porque la inflación va a estar alrededor de 4%.En ese orden de ideas no pasaría de 5% o será de 5%?, afirmó Pedraza.Esta afirmación concuerda con un estudio que realizó Bancolombia, según el cual, desde una perspectiva técnica, el incremento debería ser de 4,6% ($33.934).Para la entidad financiera, la inflación de cierre de este año se ubicaría en 4,08% y la del otro año sería de 3,5%.En ese sentido, ?el techo en materia de ajuste sobre el poder adquisitivo de los hogares no debería superar el 4,1%?.Así mismo, consideran que habría un piso de 0,5% del aporte al incremento del salario mínimo ligado a la productividad laboral.No obstante, un aspecto que destacó el banco es que, como la oferta del empresariado está 0,5 puntos porcentuales por encima de la propuesta desde el punto de vista técnico (4,6%), el ajuste final sería superior.?En ese sentido, nuestra expectativa es que el ajuste en el salario mínimo para el próximo año sea de 5,3% ($39.099), lo que implicaría una revisión inferior en 1,7 puntos porcentuales a la de los dos años anteriores?, destacó el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia.Cabe recordar que la encuesta trimestral de expectativas económicas del Banco de la República señaló que el aumento del salario mínimo que espera el mercado es de 5,6% ($37.624) para el próximo año.Según el informe del Emisor, desde los académicos y consultores se espera un incremento de 4,4%.Entre tanto, desde los sectores minero y transportador la cifra sube a 5,1%, y desde el financiero, la cifra debe ser 4,6%.Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que la afirmación de Pedraza es válida si se tiene en cuenta que está el antecedente del Consejo de Estado que obliga a que el Gobierno señale los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros que llevan a fijar el salario mínimo en determinado valor.El aumento del año pasado, para Jaramillo, también sentó un precedente que no permite ser optimista frente a la posibilidad de un aumento superior al propuesto por los empresarios.Lo que sí espera es que no se fije el aumento por debajo de la propuesta de los empresarios.

