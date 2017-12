El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió hoy un abrazo a los "presos políticos" liberados en Venezuela y expresó su respaldo a "los aguardan el fin de su injusta e infame prisión política"."Un abrazo a los presos políticos que vuelven con sus familias, eso vale más que 10 ilegítimas ANC", afirmó Almagro en su cuenta de Twitter tras conocerse la liberación de 36 "presos políticos" tras la recomendación de la Comisión de la Verdad, un órgano creado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de excarcelar a más de 80 detenidos durante las protestas de 2014 y 2017."Mi corazón también con los que aguardan el fin de su injusta e infame prisión política", añadió el titular de la OEA. (EFE)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi