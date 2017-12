© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Cartagena solo tiene una vía que atraviesa gran parte de la ciudad: la Avenida Pedro de Heredia. Esta vía soporta la mayor parte del tráfico que a diario se moviliza por la ciudad, además de ser la única troncal del sistema de transporte masivo Transcaribe.En esta avenida, los carros particulares, motos y busetas de servicio público comparten, en la mayoría de los tramos, dos carriles por sentido, es decir, dos de sur a norte y dos de norte a sur. En algunos tramos, como a la altura del Mercado de Bazurto, la avenida se abre hasta completar tres carriles.A pesar de lo ancha que es la Pedro de Heredia en este sector, en el sentido Centro-Bomba El Amparo solo está habilitado un carril, pues los otros dos están invadidos por vendedores y compradores, a pesar d ellos esfuerzos del Distrito por controlar esta situación.( Lea aquí: Llega diciembre y las ventas informales se toman la avenida Pedro de Heredia )A través de un video captado por una cámara aficionada, se aprecia la ?anarquía vial? a la que es sometida la avenida más importante de Cartagena, al convertirse en un cuello de botella.Según denunció el autor del video, por cerca de hora y media estuvo atrapado en un trancón que iniciaba desde el Pie de la Popa, y terminaba al salir de Bazurto.En el video, además de los carriles invadidos por los comerciantes informales, se ve cómo los peatones ponen en riesgo su integridad al cruzar por zonas no peatonales, y al caminar entre los puestos de venta estacionaria.Agentes del DATT intentan ayudar a agilizar el tráfico, pero el alto volumen de vehículos y el poco espacio para transitar no se los permite.Cabe recordar que para controlar la invasión de espacio público en el mercado, la Alcaldía de Cartagena instalo vallas sobre el andén con la idea de que los vendedores no ingresaran a la vía.Aunque la medida ayudó cuando recién se instalaron, posteriormente fue ignorada por los comerciantes. ( Lea aquí: Comerciantes retiran vallas instaladas por la Alcaldía en Bazurto )Mira aquí el video

© David Osio Venezuela