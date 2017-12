© David Osio

La colombiana, Andrea Villegas, compartió en las redes sociales un video donde se lo ve a su pequeño hijo, Federico, explicando de que se trata este síndrome que padece.A través de la FanPage, Soy diferente, soy como tú , Andrea comparte videos de autoayuda y el día a día de su hijo para que más madres y padres puedan interiorizarse en este síndrome que padece un número importante despoblación infantil.Hace unos meses, publicó un video en donde el mismo Federico explica que es tener Asperger.?Tener Asperger no es una enfermedad.No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente?, dice Federico frente a una cámara.Asimismo explica que no necesita una cura pues algo que se encuentra alojado en su ser y puso de ejemplo con su cerebro armado con piezas de lego; las personas con Asperger se armarían sin las instrucciones, a diferencia de las demás personas que si necesitarían del folleto.?Por eso podría parecer diferente, pero la verdad es que soy un niño como cualquiera, con sueños, ilusiones, que solo quiere que lo conozcan y lo entiendan?, dice Federico.Además, explica que sus cinco sentidos tienden a ser más agudos, ya sea con los ruidos de ambiente todos a la vez, las luces artificiales, el contacto con otra piel u otro tipo de tela o las comidas que rechaza, que le produce permanecer muchas veces en shock.?Por eso me siento sobrecargado porque todo lo que pasa por mis sentidos lo siento 20 veces más?.?Cuesta entender las emociones de los demás, y las mías también. Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el mensaje no verbal?, afirma el pequeño.También cuenta sobre las frustraciones que siente al no poder concretar sus metas o pensamientos, y su dificultad con la destreza física.?Me cuesta trabajo mantener la atención y tengo dificultad para organizar lo que tengo en mi mente?, añade.El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral vinculado y que se vincula directamente con el relacionamiento social.Se estima que de 3 a 7 por cada 1.000 niños de 7 a 16 años lo padecen y tiene mayor incidencia en niños que niñas.Las personas que tienen Asperger se diferencian de las demás en la socialización y la manera de procesar la información.

