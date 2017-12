© David Osio

Norita Rodríguez suele jactarse de sus múltiples profesiones, entre ellas el ejercicio del periodismo de espectáculos. Su compañero de panel en Teleshow +, Sebastián Rodríguez asegura que no es periodista y forma parte del programa por el show y por la falta profesionales en el rubro en nuestro país.Hace unos días ambos comunicadores mantuvieron una breve discusión en la emisión de farándula de Canal 11, luego de que Norita afirmara que hace periodismo de espectáculos y Sebastián defendiera lo contrario.En comunicación con HOY, ?Sebas? ratifica su postura: ?Norita no es periodista, es una bailarina que hace de panelista de un programa de espectáculos?.Considera que la artista tiene un silla en Teleshow ya que en Paraguay no hay mucha gente que se dedique a ejercer netamente el periodismo de espectáculos, razón por la cual el canal recurre a otros recursos, como modelos o cualquier otra persona ligada a la farándula y las polémicas.Sin embargo, el periodista se manifiesta positivo sobre tal punto, indicando que dicha situación en los medios está cambiando: ?Hay más gente que está estudiando para hacer periodismo de espectáculos y entretenimiento, porque se puede hacer tranquilamente periodismo dentro del entretenimiento?, agrega.Sobre el desempeño de Norita en el programa, opina que se mantiene porque es funcional al show pero no por tener criterio periodístico:?Inventa historias que le atrapan a la gente, pero no sé si es una fuente de información porque no tiene credibilidad.Ella misma suele admitir que el público está atento a las cosas que se le vienen a la cabeza. La gente está más pendiente de qué va a decir Norita sobre esto o aquella a la que no le aguanta, creo que ese es su aporte?, sostiene.?HAGO EL PERIODISMO QUE ME PIDAN?Sebastián Rodríguez es egresado de la carrera de Periodismo de la Uninorte en el 2015.Está en los medios desde el 2013, cuando empezó escribiendo en un sitio web independiente sobre farándula y espectáculos.Posteriormente fue convocado por Camiña Masi para participar de su programa por ese entonces en Radio Venus.Al poco tiempo se encargó de producir un segmento en el extinto programa televisivo de farándula ?No Somos Ángeles? y formó parte del staff del diario ?Epa!?.Luego pasó al sitio web Teleshow.com , lo que le permitió su gran salto a la Tv con los espacios ?Al estilo Pelusa?, ?El Gran Show de Latele? y más recientemente ?Teleshow +?.Aunque su trayectoria se basa principalmente en espectáculos y farándula, Rodríguez dice estar preparado para abordar diversas del periodismo y ya lo demostró teniendo la oportunidad de entrevistar distintas personalidades, en Al Estilo Pelusa, desde empresarios, activistas y políticos.?Yo soy periodista, hablo de todo tipo de temas, hago el periodismo que me pidan?, finaliza.

