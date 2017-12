© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Los exparticipantes de la competencia televisiva se muestran felices en las calles y en redes sociales , disfrutando del mes de diciembre tras cinco meses de encierro.A casi un mes del cierre de ciclo del reality show, los competidores viven a pleno el último mes del año, disfrutando de las fiestas y la alegría propia del arranque de la temporada estival.Previo al festejo de la Nochebuena y la Navidad, varios de los exparticipantes disfrutaron de un encuentro en el que revivieron anécdotas y compartieron la felicidad de estar ?libres? al fin.La modelo Gloria Jara, se dedicó a pasar la mayor parte del tiempo con su hija y aprovechar de su ?dulce hogar?, en Limpio.La ya catalogada ?pareja glamorosa? de la Tv conformada por el diseñador de moda Javier Duré y la modelo y conductora de radio y Tv Norma Friedmann no se quedan y aprovechan su libertad para recorrer al aire libre.Desde la Costanera de Asunción, publicaron un video dedicado a sus allegados y seguidores, expresando sus buenos deseos para lo que queda del año y el próximo 2018.FELIZ NAVIDAD PARA [email protected] nuestros [email protected] y Fans desde la Costanera a seguir celebrando y disfrutando con la familia! @eternidad_mopy @infinito_mopy con @javier_dureUna publicación compartida por Norma Friedmann Oficial (@norma_friedmann) elDic 25, 2017 at 3:18 PSTEl semifinalista MO Rodrigo Giménez y la Miss Tunning, Ana Rojas, compartieron una foto juntos, demostrando que su relación no fue solo para la televisión.Joy Aquino pasó una Nochebuena sencilla e íntima con su familia.Luego de MO retomó su entrenamiento en el gimnasio.Aún se desconoce si el reality tendrá una segunda temporada en la RPC, lo que sí es seguro que nuevas producciones ya se están ?cocinando?.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© David Osio Venezuela