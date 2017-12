© David Osio

La agente fiscal Casse Giménez, quien denunció cómo opera la rosca en el ámbito judicial, tiene antecedentes en su actuar como representante del Ministerio Público, al aparentemente violar la ley y salir impune (gracias supuestamente a sus amistades en el poder), al igual que su esposo.La fiscal Casse Giménez, quien debía declarar hoy ante su colega Francisco Torres, encargado de la causa de los audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, recién contará detalles al investigador el próximo jueves al pedir la suspensión de la comparecencia en la fecha.Giménez denunció públicamente el hecho y también mediante un audio se oye al senador Jorge Oviedo Matto, presuntamente, solicitándole dinero para ayudarla con su traslado, ya que la misma había sido cambiada de sede por supuestamente negarse a favorecer a un amigo del hijo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.La agente, quien ahora insta a sus colegas a que se animen a denunciar el irregular manejo de la justicia, también posee sus oscuros antecedentes, como el hecho de supuestamente haber violado la Ley.La misma realizó una reunión política -impedido por el cargo que desempeña- el 22 de octubre del 2012 con los senadores colorados Juan Carlos Galaverna y Víctor Bernal. En el encuentro habían participado varios asistentes fiscales, quienes en su momento incluso ?investigaron? a los citados, a quienes la Fiscalía en todos los casos dejó impune.Pese a que la fiscala Giménez fue investigada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en ese momento presidido por el hoy diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, ?blanqueó? a Giménez al exponer que solo fue un acto gremial y no hubo castigo.SU ESPOSOEn otro caso se la volvió a mencionar. Se trata de la lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos en la Fundación Prevención de la Ceguera ?Santa Lucía? (Fupcesa), donde era exdirector administrativo Richard Fabián González Decoud, quien es su esposo.En esta causa, el Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Wilfrido Peralta ordenó que sea ejecutada la garantía presentada por María Estela Páez Báez, exdirectora ejecutiva que denunció el caso pero quien finalmente fue condenada.Mientras que el esposo de la fiscala salió impune.La exdirectora ejecutiva fue la que presentó la denuncia de irregularidades en el manejo de recursos, que recaían en la persona del director administrativo.A abogados del foro no les pasó desapercibido el hecho, que según afirman al portal La Mira , procede desde el punto de vista legal, pero no se conoce de casos en que se ha dispuesto una medida similar en la instancia descrita.Según los abogados defensores, este hecho es solo una de las tantas irregularidades que contaminan el proceso de principio a fin.?Se nota a simple vista el objetivo de la fiscala (Teresa Sosa) y jueces de encontrar un chivo expiatorio ideal en vistas a que el principal responsable fue absuelto de culpa y pena a pesar de ser el testigo principal y, por tanto, directamente vinculado al hecho investigado?, observó en su momento el letrado Leonardo González, defensor de María Estela Páez Báez.?Resulta evidente la existencia de un posible vínculo entre ambas fiscalas, ante lo cual estaríamos en un caso de tráfico de influencia, que no es extraño cuando se trata del entorno de Kalé?, manifestó otro abogado, cuya identidad no fue dada a conocer por dicho medio periodístico.SU INGRESO COMO FISCALA ELECTORALCasse Giménez fue designada fiscala electoral de Asunción en el año 2010.En ese entonces, agradeció en su cuenta en Facebook al miembro del Consejo de la Magistratura, Enrique Bacchetta, por su ayuda para el nombramiento, de acuerdo con los antecedentes.?Hoy me nombraron agente fiscal electoral de la capital, hago propicio el medio para agradecer a los amigos que me ayudaron y un agradecimiento muy especial a mi presidente, el Dr.Enrique Bacchetta Chiriani, para quien públicamente manifiesto mi gratitud, lealtad y respeto?, escribió.En su Facebook , la agente publicaba fotografías con Bacchetta, a quien consideraba como ?partner?, ?amigo?, ?tano? o ?mi presidente?.Este a su vez confirmó a Abc Color que fue quien propuso a su amiga para que ocupe el cargo en cuestión.?Yo no puedo negar que le propuse en la terna, porque su currículum es brillante. De ahí a que tenga la varita mágica en la Corte para el nombramiento en la Corte, ya es otra cosa; me parece una mujer brillante?, resaltó.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

