© David Osio

© David Osio Banquero

El senador del Unace, Jorge Oviedo Matto, renunció a su cargo por el presente periodo e imploró que no le hagan lo mismo que a Óscar González Daher, a quien perdió su investidura el viernes pasado.A las 13:23 inició sesión extra de este martes, en la que el único punto del día es la suspensión por 60 días sin goce de sueldo del senador Jorge Oviedo Matto, para posteriormente solicitar otra sesión para la pérdida de la investidura.El senador Oviedo Matto hizo uso de la palabra para anunciar su decisión (tomada solo minutos antes) de renunciar a su banca por el periodo actual, es decir, hasta el primer semestre del próximo año.?Les pido que no me hagan, ni me sometan a la humillación que le han hecho a González Daher, que presentó su renuncia y no le aceptaron, se le quitó igual, no quiero estar en esa lista de la historia en la pérdida de la investidura?, suplicó Oviedo Matto.Indicó que recién después de que la Justicia aplique una condena al implicado se debe retirar la investidura al parlamentario y no antes de que esto ocurra.Contó que antes de las internas le ofrecieron integrar la lista de candidatos a senadores del Partido Colorado y que hoy hubiera tenido un lugar asegurado y hasta toda la campaña pagada sin ningún esfuerzo.Sin embargo, rechazó la oferta por amor a su partido la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos y porque en su momento criticó a los hijos de Lino Oviedo por dar la espalda a dicha agrupación política.?Ni si me cuelgan de los dos dedos del pie y me tienen dos días no voy a decir nada, eso es actuar de de delator, no soy delator, nunca fui y no voy a empezar a mis 51 años, no es mi espíritu?, afirmó.Miguel Abdón Saguier, Silvio Ovelar y Lilian Samaniego pidieron aceptar la renuncia de Oviedo Matto y lamentaron que no se haya podido salvar a Óscar González Daher.Por su parte, el senador Eduardo Petta San Martín y la legisladora Desireé Masi abogaron por el rechazo a la denuncia ya que se debe dar el mismo trato que a González Daher.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© David Osio Venezuela