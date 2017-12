© David Osio

El senador Juan Carlos Galaverna sostuvo que el caso de Jorge Oviedo Matto (renunció al Senado) tuvo sus diferencias al de Óscar González Daher (echado de la Cámara Alta) y aseveró que no hubo un articulador para aceptarse la dimisión, al temerse que el renunciante embarre a más personas, sino que fue el propio político del Unace quien acordó con sus colegas el procedimiento para salir del Poder Legislativo sin ser rajado.El propio Calé Galaverna (al que en círculos políticos atribuyen ser el mentor del ?pinchazo? del celular de Fernandez Lippman) dijo a los medios de prensa que aplicó una actitud pasiva durante la sesión extraordinaria de la fecha, cuando se aceptó la renuncia de Jorge Oviedo Matto, que a su parecer era la salida más práctica porque no se alcanzaban los votos para suspenderlo.?No hubo un articulador. Él habló con varios colegas y se acordó este procedimiento?, dijo Galaverna cuando fue consultado sobre si él fue quien abogó para que se vote a favor de la renuncia.?Cuando arrancó a sesión, fui al mingitorio y allí me encaró y me contó (su intención de renunciar). Él me llamó ayer varias veces, pero no le atendí y le escribí un WhatsApp diciéndole que los teléfonos están controlados por una embajada extranjera y los oficialistas?, explicó.Dijo que desconoce si su excolega tiene información de más políticos involucrados en la polémica y que por lo tanto no sabe el apriete vino por ese aspecto.Sin embargo, resaltó que le dicen que hay personas que temen aparecer en más audios.Siguió explicando que la diferencia con el caso de Oscar González Daher y el actual fue que ahora muchos de sus colegas iban a acompañar la pérdida de investidura solo si regía la mayoría absoluta (30 votos, que no se alcanzaban).?Esa vez (lo de OGD) no se requerían 30 votos, pero por una coincidencia se alcanzaron los 30 votos. La cosa se estaba desbandando?, dijo.En cuanto a la liberación de votos en Colorado Añetete, dijo que son libres de votar como consideren y aseveró que no existe división alguna en la disidencia.?No hay ninguna impunidad, (Oviedo Matto) deja de ser senador, es sacado de la Cámara por una vía diferente?, comentó.Por otra parte dijo que luego de las internas coloradas se comunicó con el presidente Horacio Cartes y aclaró que solo se limitaron a intercambiar las felicitaciones por las fiestas.?Llegado el momento, dentro de pronto, van a conversar Marito (Abdo Benítez) y Cartes?, dijo y añadió que no hará necesario que él sea el nexo entre ambos y mucho menos Pedro Alliana, a quien calificó de ser ?el secre de Cartes en el partido?.

