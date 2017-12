© David Osio

Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue declarado hoy por la justicia de Brooklyn como no culpable del delito de asociación para delinquir. De entre todos los implicados, este es uno de los pocos que se salva de la guadaña de la ley.El dirigente incaico quedó absuelto de los cargos que tenía. Al comienzo del proceso, Burga fue investigado por cobro de sobornos.En ese sentido, Manuel Burga habría recibido supuestamente la suma de cuatro millones y medio de dólares entre el 2010 y 2016.Los que hasta ahora recibieron condenas fueron los ex directivos José María Marín de Brasil y el paraguayo Juan Angel Napout.El primero habría recibido la suma de seis millones y medio de dólares, en tanto que el ex presidente de la APF se habría quedado con diez millones, todos en concepto de televisación de certámenes continentales.Estos también formaron parte de la gran rosca mafiosa que lucró con el fútbol en Sudamérica y deberán guardar reclusión en la localidad de Brooklyn.

