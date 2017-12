/ Dos días después de haber recibido el indulto por parte del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente Alberto Fujimori pidió este martes perdón por los actos irregulares ocurridos durante su gobierno (1990-2000).A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Fujimori admitió que la noticia del indulto humanitario lo "sorprendió en la Unidad de Cuidados Intensivos" , generándole un "fuerte impacto" , en el que lo invaden sentimientos de "extrema alegría" y "pesares" ."Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón" , señaló en el audiovisual el exmandatario de 79 años.LE PUEDE INTERESAR --> Miles de peruanos marcharon en Lima contra el indulto al expresidente Alberto FujimoriActo seguido, Fujimori expresó su gratitud al presidente Kuczynski por haberle otorgado el indulto y aseguró que se une al llamado del mandatario hacia una reconciliación del Perú."No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado" , indicó Fujimori.El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, ha desatado una nueva tormenta política contra Kuckynski, quien el pasado 21 de diciembre se libró de ser destituido por el Congreso al recibir apoyo de una parte del Fujimorismo.VEA TAMBIÉN --> "Es una ofensa a las víctimas": Secretario ejecutivo de la CIDH sobre indulto al expresidente peruano Alberto FujimoriKuczynski justificó este lunes el indulto a Fujimori, que ha polarizado al país y desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica debido a una arritmia e hipotensión.Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi