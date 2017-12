/ Cada día que pasa, el internet va formando una parte importante de nuestra sociedad . Tanto así que se ha convertido en una cultura propia. Youtube es una red social que muestra esto a la perfección. Todo lo que ha sido viral en internet tiene un lugar en Youtube; y por eso existe Youtube Rewind.¿Qué es Youtube Rewind? Youtube Rewind es una serie de videos creado por el mismo Youtube y el canal Portal A Interactive . Esta serie es una recapitulación de los videos, eventos, memes y música viral del año . Nace en el año 2010, teniendo ya ocho ediciones del mismo. Sale al internet en el mes de diciembre y en él salen distintas celebridades del internet Con el pasar de los años, la cantidad de artistas presentes en el video ha incrementado . No solamente en número sino en diversidad también. En un principio la mayoría de youtubers en el video eran de los Estados Unidos. Luego, esto se fue expandiendo a Europa y Latinoamérica. Después, youtubers famosos de Asia y Australia también salen en estas series.2017 El Youtube Rewind de este año salió el 6 de diciembre y se llamó "The Shape of 2017" (La forma del 2017). El video hizo referencia a varios aspectos culturales relevantes en el año, como un video de un profesor chocando contra una puerta, publicado por la BBC; el video viral de un tren chocando contra la nieve; el slime hecho en casa; los spinners . También incluyó eventos como el eclipse solar , el reto "el piso es lava" , la película de la Mujer Maravilla, el album "My Everything" de Ariana Grande. A su vez, se hizo referencia al personaje Salt Bae , el señor que echaba la sal en la comida de forma particular.Igualmente, mostró otros temas no tan amenos, como el terremoto en México, el bombardeo en Manchester, el huracán Harvey . El videojuego viral del año fue "Dream Daddy: A Dating Simulator".En el campo de la música, se hizo referencia a videos virales como "Look What you Made me Do" de Taylor Swift ; "New Rules" de Dua Lipa; "I´m the One" de DJ Khaled; y "Sweetheart in the Old West" de Fifth Harmony. Finalmente, en cuanto a las canciones más pegadas del 2017, el sonido del video fue de "Despacito" , de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Shape of You" de Ed Sheeran, "Humble" de Kendrick Lamar; "Stay" de Alessia Cara y "All Star" de Smash Mouth, que ganó popularidad como meme en el año.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi