/ En las peores Navidades de la historia del país petrolero, las personas se limitan a viajar o usar su vehículo por el fuerte racionamiento de gasolina que se limita a 30 litros, el equivalente a un tanque de un vehículo y un tercio de un tanque para un vehículo de carga.LE INTERESA: Tachirenses pasaron la Navidad haciendo cola para comprar combustiblePero comprar los 30 litros no es tarea fácil. En Táchira puede costar hasta tres días. En el turístico estado de Mérida, que tradicionalmente recibe a foráneos por estas fechas, están operativas el 10 % de las estaciones de servicio, todas en la capital Mérida. Los pueblitos no tienen ni un estación de servicio abierta.En Barinas, natal del presidente Chávez, sólo labora una estación de servicio en Barinitas. Esta escena se repite en todo el eje llanero.Ante esta situación surgen las mafias del combustible. Personas que venden su cupo en las largas y agobiantes filas o funcionarios de la Guardia Nacional que extraen combustible y lo contrabandean en "pimpinas" el preciado líquido.Las estaciones de servicio de los estados Lara, Barinas, Portuguesa, Apure y Cojedes a solo podrán surtir 30 litros de gasolina a los vehículos de tipo sedan, 35 litros para camionetas pick up y camiones 350, y 40 litros para busetas y volteos.Según una comunicación de la Dirección Regional de Barinas del Ministerio de Petroleo y Minería, se instruyó a las gasolineras que la medida forma parte de un plan de contingencia de la Dirección Regional tras haber "observado" la práctica irregular de algunos usuarios, que incurren en la venta ilegal del combustible. En Venezuela el litro de gasolina de 95 octanos se vende regulado en seis bolívares, mientras que el litro de 91 se consigue regulado en solo 1 bolívar, pero en el mercado negro se vende 5.000 % por encima de ese precio.La falla del combustible tiene dos orígenes : el deterioro de la industria del crudo en manos del Estado y las sanciones económicas de Trump contra jeques del negocio petrolero que refinan el combustible en Estados Unidos y amasan enormes fortunas en medio de un país empobrecido.Redacción NTN24 Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi