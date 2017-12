/ Lo descrito acá tiene respaldo científico, no son especulaciones, mitos, ni leyendas. Te describo varias curiosidades sobre el semen que probablemente no sabías y te van a impresionar.El consumo de semen por vía oral contribuye a que el cabello tenga un aspecto más brillante sano con raíces más fuertes.Durante la Primera Guerra Mundial fue utilizado como tinta invisible, era de fácil acceso y funcionaba como una herramienta para los espías.Lea también: Las claves del orgasmo femeninoEl semen activa la segregación de hormonas como la oxitocina y la serotonina las cuales modulan el estado de ánimo en ese tono positivo de felicidad y de amor, es por ello que pueden aportar felicidad químicamente hablando a la pareja.Foto referencialEn mujer es embarazadas con las náuseas del primer trimestre se ha determinado mediante estudios, que consumir el semen del progenitor controla dichos síntomas.En la antigüedad era utilizado para calmar las úlceras gástricas ya que contiene prostaglandinas las cuales ejercen el mismo efecto que los modernos fármacos contra la acidez estomacal.Un hombre sano produce 1500 espermatozoides por segundo, por lo que si eres hombre mientras lees esto ya tienes 7 mil más en tu cuenta.Mientras más frecuentemente se eyacule mejor va a ser la calidad de la esperma y su capacidad de fertilización, la naturaleza es sabia siempre nos está mandando a tener mucho sexo. Así que chicas hagan eyacular mucho a sus parejas sin quieren bebés.La leyenda de los litros de semen es sólo eso, los valores normales promedios de eyaculado son de 1,5 a 5 cc por cada emisión.Lea también: Eyaculación prematura: Una revisión del enfoque genéticoEl color del semen siempre debe ser entre un blanco a gris opalescente, con un ligero tinte amarillento cuando han pasado muchos días sin eyacular. Sin embargo, si la eyaculación es con sangre, es verdoso amarillento ya indica una infección y debes consultar inmediatamente a tu urólogo.Foto referencialLa gran mayoría de los espermatozoides en cuanto a su forma vienen defectuosos. De hecho, más del 90 % no están diseñados para nadar correctamente dentro del fluido seminal en su ruta hacia los ovarios. Sólo un 50 % lo hará en dirección correcta, y solo uno llega a la meta final. Lo hacen organizadamente tipo cardumen de peces.El semen aplicado directamente a la piel la nutre y la hidrata. Este secreto de belleza tiene más de 3000 años de antigüedad y si no pregúntenle a Cleopatra. (Vía Ouija)El hombre es quien determina el sexo del bebé. Si el espermatozoide ganador de la carrera porta cromosoma X nacerá una hembrita, y si porta cromosoma Y, nacerá un varón.La producción del semen muere con el hombre. El semen en condiciones normales se produce hasta el último día de la vida.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi