Caritas - Venezuela estima que 16% de la población infantil tienen desnutrición graveSegún estimaciones aproximadas de medios de comunicación y algunas ONG, estiman que en Venezuela al menos 66 niños, fallecieron por desnutrición durante el 2017, mientras Caritas estima que 16% de la población infantil presenta síntomas desnutrición grave. El muestreo indica que unos 180 mil pequeños, menores de 5 años en Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia tienen desnutrición grave.Ahora bien, aunque el Gobierno Nacional no ha presentado cifras oficiales, la contabilidad que realizan centros de salud públicos y los medios de comunicación del país latinoamericano apuntan a la estimación aproximada de 66 fallecimientos.Al respecto la especialista en nutrición y asesora de Caritas - Venezuela , Susana Rafalli, señaló que las estimaciones son solo un aproximado, ya que algunos pequeños mueren por complicaciones ocasionadas por la desnutrición y otros fallecen en sus hogares, fuera del radar de los médicos, por ello las muertes pueden ser mayores de 66 pequeñines.Los decesos se registraron en 12 estados. Sin embargo, los casos de Bolívar y Táchira resaltan entre los demás. En la primera entidad se contabilizan, al menos 27 fallecimientos y gran parte de los casos fueron conocidos porque el diario El Correo del Caroní tuvo acceso al conteo que llevan los médicos del Hospital Dr. Raúl Leoni, ubicado en Ciudad Guayana.En Táchira se cuentan 16 muertes entre julio, agosto y noviembre de este año solo en el Hospital Central de San Cristóbal. Las denuncias fueron realizadas por la jefa de la emergencia pediátrica y la presidenta de la Sociedad de Pediatría y Puericultura de la entidad.El año de hambre que marcó los 12 meses del 2017, parece una contrariedad por la razón que Venezuela , es uno de los países del mundo con mayores reservas petroleras, sin embargo los ciudadanos tienen muy poco acceso a la comida, bien sea por la escasez que casi raya los 2 años o el alto costo de los alimentos, entre los que destacan las fórmulas infantiles que al conseguirse un pote pequeño cuesta casi los 600 mil bolívares, es decir se necesitan un poco más de tres sueldos mínimos para poder adquirir una lata de leche materna.Uno de los últimos casos de desnutrición infantil reflejados en diciembre de 2017, es de un bebé de tan solo 2 meses de nacida que llegó en los brazos de su abuela, sin signos vitales, al Hospital Universitario "Dr. Manuel Nuñez Tovar en Maturín en el oriente de Venezuela La abuela de la niña, comentó que estaba al cuidado del bebé, ya que su madre se la dejó para poder ir a trabajar en la región minera del estado Bolívar. La pequeña fue diagnosticada con desnutrición severa, la abuela quien la llevó muerta, refirió que la alimentaba con la poca fórmula maternizada que podían conseguir o crema de arroz , pese a la contraindicación médica de estas prácticas.De acuerdo con lo indicado por Rafalli, Cáritas de Venezuela alertó al Gobierno Nacional y a la sociedad civil sobre el aumento de la desnutrición en el país y pidió sumar voluntades para resolver la crisis alimentaria.El monitoreo que se llevó a cabo en las zonas vulnerables de Zulia, Vargas, Distrito Capital y Miranda, arrojó en los últimos meses que la población estaba comiendo dos veces al día. Los menores de edad son los más afectados.El estudio arrojó que las cifras de desnutrición infantil en las cuatro entidades monitoreadas (Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia) pasó de 8% a 16%, es de resaltar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si las cifras de desnutrición alcanzan el 15%, se califica como emergencia alimentaria.Caritas seguirá el estudio en 2018, en el que sumará 10 estados más y contará con el apoyo de al menos 10 mil voluntarios para las jornadas sociales. La institución católica pide al Estado y a la sociedad civil dejar de lado la política y sumar voluntades para solucionar la crisis en el país.La desnutrición ha aumentado porque la dieta es a base de puros carbohidratos y carece de proteínas, grasas y azúcares naturales. "En la alimentación de los niños actualmente no hay leche, ni huevos, ni carne, ni pescado", indicó la consultora de Caritas.Desnutrición en Venezuela superó a todos los países de América LatinaEl investigador y académico Luis Pedro España afirmó que Venezuela supera a todos los países de América Latina en desnutrición crónica, de acuerdo con una encuesta para el diseño de políticas sociales realizada en marzo de 2017, con elementos antropométricos. Según los resultados, el indicador de pérdida de talla alcanzó 28% por desnutrición crónica en niños con menos de dos años de edad en sectores de menos recursos, mientras que en los países de la región es de 11,8%."Esta situación de verdadera catástrofe social hace que no solo aumente la brecha entre los estratos, sino también entre las regiones; la pobreza es más severa en unas zonas más que en otras, y hay que detenerla", indicó durante su intervención en el Foro perspectivas 2018: ¿hay fondo? , realizado por la UCAB. "Cuando pensamos en pobres pensamos en los cerros de Caracas, pero la pobreza más severa está en las zonas semiurbanas y rurales del país. La desigualdad territorial, además de un conjunto de políticas públicas que condujeron a la destrucción de la descentralización, está creciendo de una forma muy importante", agregó.En el análisis del tema social para el año próximo y las posibles estrategias de supervivencia, España afirmó que, si bien países de la región han vivido un proceso de hiperinflación y de empobrecimiento masivo, Venezuela se diferencia del resto porque lleva más tiempo padeciéndolo. "Por lo menos desde 2012, en la oportunidad electoral, comenzó el desabastecimiento importante en hogares, en que había dificultades pero se conseguía comprar yogurt aunque no leche para niños. Sin embargo, hace cuatro años, cuando comenzó a caer 35% del PIB, esto trajo una consecuencia social. Estamos entrando en una etapa de crisis social severa y de efectos irreversibles que también lo serán para el futuro del país.
Iliana Beatriz Hernández