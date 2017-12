Vacías lucieron vidrieras de jugueterías en La Cascada esta NavidadVacías, así lucieron este fin de semana las vidrieras de las dos únicas jugueterías que quedan en el centro comercial La Cascada, el más grande de los Altos Mirandinos, donde el precio de los pocos juguetes que exhibían superaban el presupuesto de quienes buscaban regalos para Navidad.Juegos de mesa, rompe cabezas, algunas muñecas y pelotas de playa, era lo que ofertaban a pocas horas de la llegada del Niño Jesús, "esto no es ni la sobra de lo que era hace un par de años", reseñaba resignada Claudia Guzmán, encargada de una tienda.Recuerda que ante de la crisis debían contratar hasta 12 jóvenes para atender al público e incluso trabajaban el 22 y 23 de diciembre hasta bien tarde, este año la falta de mercancía y las pocas ventas marcaron la pauta."Muy poca gente puede gastar 4 millones de bolívares en una muñeca, realmente es una locura", admitió la vendedora, quien atribuye los elevados precios a que se trata de productos importados que fueron comprados con dólares.btyEn el recuerdo quedaron los patines, casa de muñecas, colección completa de la Barbie, carros de baterías para niños y las pistas de carritos, "nada de eso se consigue, los niños no pudieron hacer cartas al Niño Jesús, tendrán que conformarse con lo que consigan y puedan comprar sus papás", agregó.Por su parte Margaret Freitas, vendedora de otra juguetería ubicada en la planta baja, admitió que difícilmente puedan seguir abiertos para 2018, "es difícil pagar alquiler del local cuando las ventas están tan malas, es triste admitir que esta podría ser nuestra última Navidad", indicó.Por su parte los padres que este viernes buscaban regalos mostraron nuevamente su asombro por los precios y preocupación por la situación del país, "esto es simplemente inaguantable, no se justifica que un carro a control remoto cueste el equivalente a 6 salarios mínimos", reseñó Jesús Lara.Mientras que Ligia Blanco, madre de dos niñas de 2 y 3 años, dijo estar desesperada por no contar con suficiente dinero para comprar el regalo para el 24, "cómo se le explica a un niño que no tendrá regalo porque el dinero no alcanza, esto es muy duro", dijo.Daniel MuroloCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi