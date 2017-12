© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Los últimos nueve minutos son fatídicos en los partidos jugados por la Selección ecuatoriana de fútbol en torneos oficiales . En ese período han marcado 63 goles en sus participaciones en 28 Copas América , 15 eliminatorias sudamericanas , tres mundiales y una Copa de Oro .Captura del gol de Chile a Ecuador el 5 de octubre del 2017, que se jugó en Santiago, en el minuto 84 del partido por Eliminatorias Mundialistas.EL COMERCIO DATA agrupó los goles recibidos y anotados por el cuadro tricolor en sus 279 encuentros disputados entre el 15 de enero de 1939 y el 10 de octubre pasado, día en que el equipo terminó las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 .Con base en las estadísticas recopiladas por Aurelio Dávila se determinó que Ecuador marcó 311 tantos en 178 juegos de los 279 disputados , pero le marcaron 531 en 212 encuentros .Se agrupó a estos 531 goles encajados en fases de nueve tiempos , es decir, desde el minuto 1 al 9 y así sucesivamente hasta completar los 90 minutos de cada juego.De esta manera se detectó que la Selección recibió más tantos entre el 82? y el 90?. En algunos casos ceder un gol en la recta final de un encuentro significó la derrota o la eliminación de un torneo.Las experiencias amargasEn la primera pelota que tocó al entrar a la cancha del estadio Monumental de Colo Colo, Romario Ibarra puso el empate del 1-1 para la Tricolor ante Chile, el 5 de octubre del 2017.Video: Youtube / Canal: Don BigotesPero inmediatamente, al minuto 84, Alexis Sánchez marcó el 2-1 y dejó a Ecuador con la derrota y sin opciones de llegar al Mundial 2018.?Fue una sensación extraña.Estaba contento porque anotaba mi primer gol con la Selección, pero triste por la eliminación?, cuenta el imbabureño Ibarra, quien juega en el club Universidad Católica de Quito.La conquista anotada por el delantero del Arsenal en el arco del golero Máximo Banguera es una de las 63 recibidas por el plantel nacional, en los últimos nueve minutos.?Nos descuidamos?, analiza Ibarra, quien fue convocado por el entrenador Jorge Célico por primera vez en ese duelo.Había empezado en la banca de suplentes, pero el DT argentino le hizo debutar, angustiado porque su plantel empataba y perdía las chances de ser una de las 32 selecciones clasificadas.Cinco días después, el imbabureño volvió a marcar, pero la Tri terminó perdiendo 3-1 ante la Argentina de Lionel Messi , quien ha sido uno de los ?verdugos? de Ecuador: le ha marcado cuatro veces.El exgolero Johvani Ibarra, quien ahora prepara a los arqueros del Independiente del Valle, también afrontó una experiencia amarga.Ocurrió el 11 de julio del 2011 por la Copa América realizada en Colombia. Christian Montesinos y Marcelo Corrales marcaron en los cinco minutos finales y Chile se llevó la victoria 4-1.?Fueron dos contragolpes que a la postre nos dejaron sin la clasificación a la siguiente ronda?, cuenta el jugador que se destacó en El Nacional y Deportivo Quito.A él le marcaron 21 goles en la Tri.Pero Napoleón Medina, quien estuvo en la Tri entre 1942 y 1947, es el que más tantos vio en su arco: 57.Detrás de él, está José Francisco Cevallos, ahora presidente del Barcelona , con 48. A ?Dida? Domínguez le hicieron 37.¿Por qué se han recibido goles en los minutos finales?Falta de formación de los jugadores desde su época juvenil, desconcentraciones y poca experiencia.Esas son las principales razones por las que Ecuador recibió goles en la recta final de los partidos, según jugadores y técnicos consultados por este Diario.Juan Carlos Burbano, exseleccionado y entrenador, asegura que falta una mejor preparación de los jugadores ecuatorianos desde los 12 para que mantengan la concentración durante los 90 minutos.?A un chico que llega a Primera División ya no le debería ocurrir eso. Pero quizás cuando hay un estadio lleno se fija en las cámaras de televisión, mientras que a jugadores de otras selecciones no les ocurre eso.Ellos ya superaron el miedo escénico y cometen menos errores cuando ya se juega el partido?.Para Burbano, quien estuvo en el partido en el que Ecuador cayó 4-0 en el Centenario ante Uruguay por las eliminatorias al Mundial Corea Japón 2002, falta dinámicas de trabajo para que los jóvenes mejoren su concentración.Sugiere que juegos como el ajedrez se deberían incluir en su preparación para mejorar en ese aspecto.?Concentración y atención: ahí es donde se debe trabajar?.Johvani Ibarra , en cambio, asegura que a seleccionados de anteriores épocas les faltaba mayor experiencia.?No había el roce internacional para mantener la concentración hasta el minuto final donde el árbitro ya da por terminado el partido?.Ernesto Guerra , extécnico tricolor, coincide en que faltaba concentración para sostener resultados positivos durante los 90 minutos .El quiteño dirigió a Ecuador en el partido que empató ante Argentina 2-2, el 7 de septiembre de 1983 , en la Copa América que no tuvo una sede fija.Jorge Burruchaga marcó al minuto 90 y dio la igualdad para los gauchos , pero fue el primer punto conseguido por la Selección de visita ante Argentina .Cristhian Noboa cree que el presidente Carlos Villacís se equivocó en todo Ecuador baja al 71 y está en el peor puesto de su historia en el ranking FIFA Ecuador se quedó fuera del Mundial, en una campaña en la que fue del éxito al fracaso.

© David Osio Venezuela