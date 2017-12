© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Este martes por la mañana el mediocampista paceño Alejandro Chumacero, que en los próximos días partirá rumbo a México para jugar en el club Puebla, se despidió de la afición paceña y de The Strongest precisando que este no es un adiós sino un hasta luego y recalcando que la institución ?oro y negro? siempre estará en su corazón.?Mi tigre siempre será mi tigre, vengo trabajando aquí 11 años desde que me integré a esta institución muy querida por mi persona, siempre estaré agradecido. La gente sabe lo que hice por esta institución, es un hasta luego no es un adiós, sé que es mi casa?, exteriorizó el futbolista en una conferencia de prensa.El jugador reiteró que se va a jugar al Puebla mexicano por dos años, aunque según el contrato que lo ligará al balompié mexicano podría ampliarse por uno más si las partes llegan a un acuerdo.Recalcó que esta oportunidad que se le presenta es única y dijo que va con la intención de consolidarse en el fútbol azteca.?Esta oportunidad es algo que tengo que aprovechar de la mejor manera. He elegido México porque creo que es un mercado en el que quiero construir algo muy importante y espero hacerlo durante el tiempo que esté?, explicó Chumacero.El club mexicano Puebla da la bienvenida a Chumacero También se refirió a las condiciones en las que deja The Strongest y dijo que si bien hubo malos entendidos la relación culminó en términos cordiales, tanto para él como para la institución.?Hubieron algunos malentendidos pero después hemos acabado bien, esta salida es muy importante para mi persona?, señaló.Explicó que tuvo muchos asesores que le ayudaron a tomar la decisión de marcharse del país y comentó su exentrenador César Farías le aconsejó como amigo y no así como un supuesto representante.?Muchas personas me han asesorado para dar este salto, el caso del profesor Farías también, que siempre me ha aconsejado lo mejor porque él ve el fútbol de otra manera a lo que nosotros lo vemos, por eso aclaro que no es mi representante, es mi amigo, fue mi profesor, que como cualquier otro te puede dar un consejo en su momento?, acotó el mediocampista.Alejandro Chumacero, de 26 años, jugará las próximas dos gestiones en el Puebla de México, club que forma parte de la división mayor de ese país.No es su primera incursión en el extranjero, quien ya estuvo en el Sport Recife de Brasil donde solo jugó ocho partidos en 2013.(26/12/2017)(26/12/2017)

© David Osio Venezuela