A una semana de cerrar el año, los equipos de la división profesional del fútbol boliviano comienzan a conformar sus plantillas con miras al torneo Apertura 2018 que debería comenzar el 21 de enero. The Strongest es el club que más jugadores ha contratado hasta el momento, fichando a cuatro futbolistas y a su nuevo entrenador; Guabirá anunció en las últimas horas a un delantero paraguayo; Oriente Petrolero confirmó a tres refuerzos y Blooming a uno.Los últimos días de 2017 y en el inicio del 2018 se producirán las principales novedades, tomando en cuenta que se abrirá el libro de pases, lo que supone que varios jugadores cambiarán de rumbo.Antes deque inicie el anterior certamen, cerca de 60 jugadores cambiaron de camiseta y se registraron más 30 incorporaciones, lo que depara para los siguientes días un movido panorama en los 14 equipos que intervendrán el campeonato.El horizonte para los entrenadores será, como casi siempre ocurre, muy ajetreado. Solo cuatro clubes confirmaron a los que dirigían hasta el Clausura 2017: Sport Boys ratificó a Marco Ferrufino, Guabirá a Víctor Hugo Antelo, el recientemente ascendido Royal Pari a David de la Torre y Wilstermann a Álvaro Peña.Blooming, Universitario y el otro equipo que subió a la máxima categoría, Aurora, aún no han arreglado con sus directores técnicos.En cambio Bolívar dejó partir a Beñat San José, The Strongest ya contrató a Carlos Ischia que sustituirá a Daniel Farías, Oriente aseguró a Néstor Clausen en lugar de Eduardo Villegas y Real Potosí arregló con Milton Maygua, quien suplirá a Julio Zamora; San José, que ya no contará con Clausen, sigue buscando al profesional que tomará las riendas del plantel.BolívarEn el bicampeón nacional la premisa es acordar con el nuevo estratega y desde hoy Marcelo Claure (presidente de Baisa) se entrevistará con los candidatos; una vez se dé a conocer al nuevo entrenador, la directiva proseguirá a concretar los refuerzos.El sueco-boliviano Martín Smedberg (IFK Goteborg de Suecia) ya habría arreglado su vinculación, además que la renovación del defensor Ronald Raldes está prácticamente confirmada.Los futbolistas que dejaron ?casa celeste? son Gastón Sirino (Sundowns FC de Sudáfrica) y Jefferson Moreira (Bangú de Brasil).The StrongestCon el argentino Carlos Ischia al frente del equipo, cuatro jugadores ya firmaron con la dirigencia: Rudy Cardozo (Wilstermann), Ramiro Vaca (Quebracho), Jhasmany Campos (Bangkok Glass de Tailandia) y Gerardo Arévalos (Sportivo Luqueño de paraguay).En las próximas horas podrían sumarse otros como el volante Mateo Zoch (Huachipato de Chile), Limberg Gutiérrez (Inferiores de Nacional de Montevideo) y algunos extranjeros que el DT habría recomendado.Alejandro Chumacero (Puebla de México), Jorge Maldonado, Rodrigo Ramallo y Matías Alonso se alejaron del club atigrado.GuabiráEl conjunto montereño que participará en la Copa Conmebol Sudamericana planea incorporar contados refuerzos pero de gran experiencia, manteniendo la base de 2017, año en que logró encaramarse a los lugares de privilegio con un plantel joven y reducido.La primera anexión garantizada es el delantero paraguayo Rogerio Luis Leichtweis, quien proviene del club General Díaz del balompié guaraní.También militó en Cerro Porteño y Olimpia.La prioridad para la dirigencia es asegurar la permanencia de referentes del equipo como Gualberto Mójica, Marcelo Aguirre o el ariete José Alfredo Castillo.BloomingPara Blooming la posibilidad de traer refuerzos se dificulta por los inconvenientes económicos que sufrió la institución durante el 2017.Por ahora no se da por hecho que el costarricense Jeaustin Campos siga como DT. En contrapartida se anunció la llegada del delantero franco argentino Hugo Bargas (proveniente de Nefchi Baku de Azerbaiyán).Mauricio Saucedo, Eddy Corozo, Daniel Neculman, Diego Quntana y Hugo Suárez no seguirán en el club; Maximiliano Ortiz negocia su salida.Oriente PetroleroLa irregular temporada del cuadro refinero hizo que Eduardo Villegas deje su cargo antes de finalizar la temporada, Francisco Takeo, entrenador de las inferiores, lo relevó pero tampoco logró cumplir con la expectativas, pese a ello el elenco cruceño aseguró un cupo en Copa Libertadores 2018.Néstor Clausen conducir á al primer equipo. Además los defensores Abraham Cabrera (Universitario) y Jorge Paredes (Capiatá de Paraguay) junto al lateral Juan Carlos Zampiery (Sport Boys) se sumarán al plantel.WilstermannLa buena faena del cuadro aviador en los últimos cotejos del torneo anterior hizo que la directiva ratificará al boliviano Álvaro Peña como entrenador.Con Peña, Wilster logró abrochar una plaza para Copa Libertadores 2018. Entretanto las contrataciones de jugadores se hacen esperar, aunque están cerca el lateral Ramiro Ballivián (The Strongest) y el arquero uruguayo Álvaro Villete (Patriotas Boyacá de Colombia).Los que se fueron son el brasileño Carlinhos, el argentino David Díaz y el chileno Raúl Olivares.Todo apunta a que los nacionales Cristian Machado y Gilbert Álvarez también se marchen.Incertidumbre en el restoEl panorama en los otros equipos no está claro, los dirigentes prefieren esperar a que pasen las fiestas y en otros casos negocian en secreto las posibles incorporaciones.(26/12/2017)

