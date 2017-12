© David Osio

De a poco, la arquitectura neoandina llega a la capital cruceña. Al menos tres cholets se pueden apreciar en la Villa Primero de Mayo, en el mercado Abasto y en Alto San Pedro. Una propietaria cuenta que mandó a hacer su casa con un profesional paceño.Los colores vivos de la edificación, entre rojo y dorado, resaltan a cuadras de distancia, el letrero del restaurante en la planta baja expone: La Kollita.En el segundo y tercer piso está el Residencial Galo y en la terraza hay un ?cómodo? departamento. ?Arriba es todo un chalet, donde vivo con mi familia?, detalla Lucía Aduviri, propietaria del inmueble cerca del mercado Abasto.La paceña, quien migró al oriente hace 22 años, llevó a Santa?Cruz a Antonio Valencia, ingeniero especialista en cholets.?El proyecto, diseño y colores son como de las (casas) que hay allá?, contó por teléfono.La comerciante no desveló cuánto invirtió en el inmueble que se erigió hace cuatro años.?Lo más costoso fue la fachada de vidrio y la mano de obra, el material no tanto?. Afirma que varias personas le preguntan quién construyó su casa y adelanta que prepara otra obra, que se ejecutará en 2018, en la Doble Vía La Guardia.Para Jorge Stratis, gerente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, la arquitectura neoandina es una manifestación del estilo de la nueva burguesía.?Si le gusta a la gente está bien, porque el dueño define cómo vestir, qué zapatos se quiere comprar o en este caso qué tipo de estética tiene su vivienda?, refiere y complementa que este tipo de edificaciones es más visual que funcional.Uno de los constructores más reconocidos e impulsor del estilo es Freddy Mamani.Afirma que no construyó obras en Santa?Cruz de la Sierra, pero dice que respeta y apoya a los que siguieron su camino.?Es natural que mi estilo de arquitectura aparezca en Santa Cruz, porque muchos hermanos de la parte occidental radican por allá?.Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón .(26/12/2017)

