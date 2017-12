© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Las cartas orgánicas de 41 municipios serán sometidas a referéndums en 2018. Los documentos tienen control de constitucionalidad, pero aún no se cuenta con presupuestos definidos.No se tiene definida la fecha para la consulta de aprobación o rechazo de los documentos, será la tarea inicial en la próxima gestión para las autoridades ediles y el Viceministerio de Autonomías.Las cifras sobre el trabajo de cartas orgánicas que consigna el despacho de Autonomías son de satisfacción para su titular, Hugo Siles. Al margen de los 41 que están en puerta de una consulta ciudadana, se tiene a 111 cartas que están bajo control de constitucionalidad total o parcial, hay 84 municipios que están en la fase de elaboración, nueve cartas orgánicas fueron rechazadas en referéndums previos y 37 aún no emprenden la tarea de construcción, informó el viceministro Siles.(Ver infografía).?Son cifras bastante favorables, lo que se puede percibir es que hay cada vez más reconocimiento a la importancia de cartas orgánicas?, sostuvo Siles.Según el artículo 61 de la Ley Marco de Autonomías, la carta orgánica perfecciona el carácter autonómico de los municipios, su elaboración es de carácter potestativo, es decir, a decisión y voluntad de cada municipio.Los gobiernos ediles que no cuenten con una carta orgánica deberán regirse bajo la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que fue promulgado en enero de 2014.La implementación de este novedoso régimen autonómico está en desarrollo con las 15 cartas orgánicas vigentes que ya fueron aprobadas en referéndums previos, el último que se hizo fue el 9 de julio de este año.Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón .(26/12/2017)

© David Osio Venezuela