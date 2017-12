© David Osio

Bolivia perfila renegociar el próximo año el contrato de gas con uno de sus principales compradores: Brasil. Busca en esa nación nuevos mercados y quiere venderle además Gas Licuado de Petróleo (GLP), indicó este martes el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.La autoridad hizo una evaluación del año que culmina y, justamente, proyectó la gestión venidera con grandes retos, uno de ellos sumar reservas hidrocarburíferas para incrementar la producción y la oferta de los energéticos que produce el país suramericano.?(En 2018) va a ser fundamental la renegociación del contrato con Brasil. El próximo mes estamos viajando a Brasil para abrir nuevos mercados fundamentalmente a Mato Grosso y Mato Grosso do Sul y ser socios de las empresas distribuidoras de estos estados, vender GLP no solo a Paraguay, Perú y Argentina, sino al mercado brasileño?, dijo la autoridad en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva.YPFB apunta en 2018 a consolidar negocios con todos países limítrofes El contrato de venta de gas entre Bolivia y Brasil fenece en 2019 y data de 1999.Palacio Quemado reiteró en varias ocasiones que Palacio Planalto tiene interés de renovar el pacto, sin embargo las condiciones son distintas tras que este último abriera el mercado de gas para que privados negocien por separado la compra del energético.Por ese motivo, la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no solo mira a su par brasileño Petróleo Brasileiro S.A.(Petrobras) como socio, sino a firmas y estados federales fronterizos con Bolivia.Las gestiones están avanzadas.El 30 de enero del próximo año, Bolivia y los estados Mato Grosso y Mato Grosso del Sur concretarán en Puerto Ustárez, en Beni, la comercialización y distribución de gas natural boliviano, anunció la semana pasada el presidente de YPFB, Óscar Barriga.Bolivia y dos estados de Brasil concretarán la venta gas a fines de enero De julio a noviembre del año que finaliza, la venta de gas natural boliviano a Brasil se ha estabilizado en 27 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) frente a los 29 millones que en similar periodo de 2016 se enviaba a ese mercado, informó La Razón en su edición impresa el 19 de diciembre.Además de ser un socio estratégico del gas, desde fines de noviembre YPFB comenzó con la exportación al mercado brasileño de fertilizantes producidos en la planta de amoniaco y urea.El compromiso anual es de 335.000 toneladas.?(Queremos) consolidar la totalidad de la producción de la urea y, bueno, seguir con la industrialización.Seguramente vamos a mejorar la producción, los precios del petróleo nos van a acompañar y vamos a tener mejores ingresos a los años anteriores?, dijo Sánchez.Además de Brasil, Argentina es otro mercado importante del gas boliviano. Según la autoridad, 2017 cerrará con una renta petrolera de aproximadamente $us 2.000 millones, unos $us 250 millones (14%) más que en 2016.(26/12/2017)

