A 34 días de la huelga indefinida de médicos, los movilizados y el Gobierno invocan un urgente diálogo humanitario, aunque sin retroceder en sus condiciones. Los primeros quieren al presidente Evo Morales en la mesa de negociaciones y mantener su huelga en los hospitales, mientras que el Ejecutivo exige el restablecimiento de los servicios de salud.La mañana de este martes, Álvaro Janko, docente de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en representación de los huelguistas que se instalaron en esa repartición académica hace más de diez días, entregó una carta en ese sentido en Palacio Quemado.En la misiva, los galenos que asumen la extrema medida y que ya tiene varias bajas, piden al mandatario un diálogo ?humanitario?. ?Esta carta la han enviado los diferentes huelguistas (?) no vamos a levantar la medida?, sostuvo. Hay, al menos, 15 piquetes de huelga de hambre en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre.Janko muestra la carta qu enviaron los médicos al presidente Morales.Foto: Wilma Pérez. Antes, la ministra de Salud, Ariana Campero, inquirió que el camino para el diálogo con los galenos puede abrirse si se levanta el paro de actividades e inclusive con la vigencia huelgas de hambre, bloqueos u otras medidas de protesta.De paso, cuestionó la postura de los médicos que, consideró, esquivan las convocatorias al diálogo.?Si pedimos que se levante el paro en hospitales son por razones humanitarias, para que no sigan perjudicando a los enfermos.Eso no tiene nada de condicionante, otra cosa seria pedir que levanten los piquetes de huelga de hambre, movilizaciones con petardos, etc?, dijo la autoridad en entrevista con Red Uno, cita una nota institucional.Médicos convocan a bloqueos y el Gobierno les pide que ?dejen de maltratar' a los enfermos Pidió además a los movilizados pensar en el bienestar de mujer es embarazas, adultos mayores y personas con discapacidad que se ven perjudicadas por el conflicto.?Estamos pidiendo algo humanitario, no algo que les desmovilice?, dijo Campero, de quien los galenos piden su destitución al considerarla que no es interlocutora válida en el asunto.Solo en Chuquisaca, más 57.000 pacientes fueron perjudicados por las huelga de los médicos que este martes bloquea varias intersecciones de calles en las sede de gobierno y otras capitales.El Gobierno advierte que actores políticos ganan protagonismo en la protesta de los médicos Pese al intercambio de intenciones, no hay visos de salida.Los galenos rechazan los alcances de la tipificación de la mala práctica profesional, incorporada en el artículo 205 del Código del Sistema Penal, por considerar que ?criminaliza? el acto médico; además del Decreto 3385 que crea la Autoridad de Control y Fiscalización a la Salud.Han sumado la adhesión de varios sectores profesionales por el primer asunto.El senador de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, lamentó que el Gobierno no solucione el conflicto y denunció la poca capacidad de diálogo de las autoridades del sector.?En contradicción con su propio mensaje, el presidente ha realizado una serie de mensajes que buscan la confrontación con los médicos?, reclamó el legislador.(26/12/2017)

