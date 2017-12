© David Osio

GENERAL. Ángel Omar Vivas Perdomo se gradúa de licencia do en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar de Venezuela en 1978. En el 88 egresa como ingeniero civil. Obtiene magister en la UNET en el 2000. Y egresa como doctor in Business Administration in Finance mención Cum Laude en EEUU en el 2006. Llega a la Academia Militar de Venezuela en 1974 y se hace Sub Teniente en julio de 1978. La tesis de grado con la que se gradúa como Ingeniero Civil en 1988, es premiada por el Ministerio de la Defensa; es enviado a realizar estudio en Londres.Este general ha sido noticia. Por vía de las redes sociales venía suministrando información que causa zozobra. El presidente Maduro ordenó detenerlo, por lo que el domingo pasado se declaró en rebeldía y con un arma de guerra retó al gobierno.En el video que corre por internet se ve al anciano oficial en un gesto en el que trata de sostener la pesada arma y con una arenga contra el gobierno.Desde entonces se mantiene allí, armado y con su familia. Desde medios oficialistas han tratado de descalificarlo con el argumento de que fue el jefe de finanzas en la administración del general Baduel.Algunos han señalado que explique de dónde obtuvo para adquirir la vivienda. Es una miseria acudir a esos argumentos. Baduel fue uno de los que más contribuyó a que Vivas fuera enjuiciado. Y se hacen los ciegos en esos medios ante oficiales de baja jerarquía con viviendas de mayor lujo, empresas y propiedades en el exterior.Ángel Vivas, (18), recibe la boina de "soldado cazador" del Tte.Cnel. Cruz Perdomo, observa el Cap. Humberto Betancourt.HONORES. En 1997 la OEA lo nombra Comandante de la Misión Multinacional Marminca en Centro América. Obtuvo 35 condecoraciones militares otorgadas por Venezuela , Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y EEUU.Comando tropa en un país extranjero. Renunció al cargo de Director de Ingeniería del Ministerio de la Defensa. Dijo que lo hacía por el irrespeto a las leyes, la preponderancia de intereses particulares sobre institucionales, el silencio cómplice y el desconocimiento a su autoridad y a sus atribuciones por parte de sus superiores.?No hay nada que se sienta más en carne propia que la traición de tus propios compañeros de armas que juraron contigo defender la Constitución y las leyes?, dijo Vivas Perdomo.TSJ.El 15 de mayo 2008 se fue al Tribunal Supremo de Justicia y solicitó que se prohibiera el lema "Patria, socialismo o muerte, venceremos", impuesto por Chávez a la Fuerza Armada.El 01 de julio 2008, a la salida del TSJ, dio unas declaraciones a un grupo de periodistas. Allí criticó la actuación del general Raúl Baduel, que entonces era un privilegiado del poder. El general Baduel lo atacó duramente, lo señaló de tener una agenda oculta, negó que lo denunciado por Vivas fuera cierto y desmintió que su salida de la Dirección de Ingeniería fuese por renuncia (Diario El Nacional, 6 de julio 2008) .Vivas no pudo responder porque la justicia militar le prohibió dar declaraciones a los medios de comunicación.?No lo podía creer y mucho menos entender una actitud como esa en un Oficial General, al que muchos militares, vimos alguna vez como un excelente comandante, y, lo más grave aún, que creímos en él?.Vivas guardó silencio.Luego dijo: ?El Señor General Raúl Isaías Baduel hoy en día se encuentra preso y no puede responderme, no se puede defender.Por ética militar y respeto al dolor de su familia no lo voy a atacar verbalmente como el sí lo hizo con mi persona en circunstancias similares?.PRESO .Esa tarde del 01 de julio 2008 la Dirección de Inteligencia Militar detiene a Vivas. Y le abrieron un juicio militar. Lo señalaron de: insubordinación, desobediencia y falta al decoro. El TSJ rechazó lo solicitado por el general Vivas. Y por ser un oficial activo, justicia militar lo condenó a 4 meses y 15 días de arresto. El 28 de abril 2010 dijo ante el tribunal militar que lo sentenció: ?Acuso a aquellos quienes, desde el poder y por la vía de hecho impusieron; y a aquellos quienes portando sobre sus hombros las más altas jerarquías de la institución armada y ocupando las más altas posiciones de comando permitieron, que ese lema extranjero, cubano, ?Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos? penetrara en la Fuerza Armada nacional, viéndose obligados nuestros oficiales y soldados a usarlo, humillándose de esta forma los estandartes de guerra de nuestras unidades, deshonrando sus símbolos y lemas, de los cuales, muchos de ellos datan desde nuestra guerra de Independencia, tienen sangre de nuestros libertadores y están cargados de gloria y honor militar venezolano y que son muchos de ellos más antiguos que la República de Cuba misma, donde este lema, sinónimo de opresión y muerte en su propia tierra fue creado, el 5 de marzo de 1960 por el dictador Fidel Castro?.Y finalizó diciendo: ?Podrán meterme preso, podrán asesinarme, en todo caso tendrán solo el cuerpo del General Vivas pero nadie tendrá al General Vivas, nadie logrará que este soldado se rinda ante intereses extranjeros o ante aquellas personas que están entregando la patria y rindiendo sus armas a esos intereses extranjeros?.POLARIZACIÓN.Hay desespero. Un sector trata de imponer la revolución sin oír a su adversario. La oposición trata de tumbar al gobierno, saltándose las barreras legales. El verdadero problema es que la mitad del país no quiere oír a la otra mitad y viceversa. La muerte de un joven que se cayó de una azotea en Táchira, fue convertida de inmediato en un asesinato, asegurando algunos que vieron el tiro, otro la lacrimógena o el perdigón que lo impacto y causó la caída.Todo parece demostrar que fue un triste y lamentable accidente. Desde el oficialismo se minimiza la brutalidad cometida por algunos funcionarios militares y se llama a marchar para rendir homenaje a la Guardia Nacional.Esa GNB ha sido represiva y ha actuado con exceso. Ha causado muertes y ha generado más odio. Sensatez, sensatez.CARRANZA. Es Eduardo, el poeta colombiano que murió en Bogotá en 1985, a los 77 años de edad. Un día escribió: ?Te llamarás silencio en adelante./ Y el sitio que ocupabas en el aire/ se llamará melancolía./ Escribiré en el vino rojo un nombre:/ tu nombre que estuvo junto a mi alma/ sonriendo entre violetas./ Ahora miro largamente, absorto,/ esta mano que anduvo por tu rostro,/ que soñó junto a ti./ n día iré a buscarme, iré a buscar( mi fantasma sediento entre los pinos/ y la palabra amor?.Última Hora? ¿Ningún cuerpo de seguridad ni la administración de justicia se enteraron del mensaje violento que hizo el gobernador Ameliach?.? Qué habrá sido de lo que dijo el PPT de que a Vielma lo tenían amenazado los paramilitares y por eso dijo que los ?presos políticos debían ser liberados?.? Progresivo y sostenido el desmantelamiento de los cuerpos de inteligencia del país.? Al jefe de la Redi Los Andes lo sacaron del cargo porque habría ordenado brazos caídos a sus subalternos ante las manifestaciones.*Este espacio está reservado para la sensatez.¿Se anota usted?.

