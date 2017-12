© David Osio

MILITARES . Los anuncios militares del Presidente de la República, responden a que el Gobierno necesitarse blindarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante la implementación de la Constituyente, cuyo rechazo en predios militares es tan alto como en el resto de la sociedad. Los comandantes de los componentes fueron cambiados por el fuerte enfrentamiento interno. Era un secreto a voces que los jefes del Ejército y de la Aviación Militar estaban en contra del llamado a la Constituyente sin consultar al pueblo.El MG García Toussaint había manifestado a varios de sus compañeros oficiales que le propuso al ministro Padrino irse de baja porque no compartía la Constituyente: él es ahora el nuevo ministro de Transporte.La ratificación del G/J Padrino López como Ministro de la Defensa, busca evitar mayor ruido en la FANB, pero lo deja sin el control del Comando Estratégico Operacional ( Ceofanb ), el poder más importante en la institución castrense.El Alm. Maneiro Gaspar para el Min-Pesca y Acuicultura, el MG Carlos Osorio, sale de la FANB para la administración pública como ministro de la Secretaría de la Presidencia.El MG García Toussaint entra al gabinete como Ministro de Transporte. Maduro no deja sueltos a oficiales que le pueden causar ruido fuera de la FANB.DIOSDADO . El presidente desplazó a la promoción 1985, a quien aún le quedaba un año de servicio (es la primera que según la nueva Ley Orgánica presta servicio por 33 años) y abre espacio a más militares en el Gobierno.La promoción del 86 sale de las REDIS y sube en la estructura, así la promoción del 87 (a la que pertenece Diosdado Cabello) ocupa esas importantes posiciones de comando. Maduro parece haberse resignado a compartir el poder con Diosdado, en una transición negociada entre cúpulas del chavismo.No es casual que los jefes de las Regiones Estratégicas (REDIS) que son nombrados después del 5 de Julio, vayan a ser cambiados mañana sábado.Lo inaudito es que se haga antes de que los nuevos comandantes sean ascendidos.MINISTRO . Aunque la imagen del ministro Padrino se ha deteriorado progresivamente en la FANB, el presidente Maduro prefiere dejarlo por unas semanas más, evitando mayor ruido en la institución castrense.Padrino solo permanecerá en el Ministerio hasta el nombramiento de la Constituyente comunal; le estarían proponiendo ser candidato a la gobernación de Miranda.Sería sustituido por el ahora jefe del Ceofanb , Alm. Remigio Ceballos Ichazo, oficial designado por el presidente Maduro para recorrer los cuarteles y convencer a los militares de las bondades de la Constituyente.Este almirante ha sido seriamente cuestionado en cargos que ocupó anteriormente. Aunque el presidente Maduro habló inicialmente de la Constituyente militar, en los hechos los uniformados quedaron fuera de ella.Como jefe de la Armada Bolivariana entra el Alm. Eglis Herrera Balza, con un desempeño nada plausible y con muchas críticas en el estado Falcón. Dos nuevos comandantes tiene la Aviación y la Milicia: M/G Iván Hidalgo Terán y M/G Carlos Leal Tellerías.Al Alto Mando Militar van dos febreristas (intentona golpista del 4F): Suarez Chourio (comandnate del Ejército) y Ornella Ferrer (2do Cmdte.y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb), que deberían tener mayor simpatía por Cabello que por Maduro GNB.El nombramiento del M/G Sergio Rivero Marcano, como Comandante. General de la GNB causó asombro, más que por su designación, porque salió el M/G Antonio Benavides Torres, oficial destacado en su preparación militar, y ahora relegado a un comodín administrativo como jefe del gobierno en Caracas, ente paralelo creado cuando Antonio Ledezma ganó la alcaldía.En la GNB, con la salida de Benavides Torres, se haya levantado una ola de indignación al considerar que su comandante general fue sacrificado, a pesar del arduo trabajo durante los más de 80 días de manifestaciones. El M/G Rivero Marcano es un hombre de confianza del ministro Néstor Reverol.Ahora las protestas en la calle se van a encontrar con una fuerza militar y policial mejor sincronizada y más eficiente para actuar en operaciones militares urbanas.Serán equipos de actuación conjunta entre el MG Rivero, el Gral. Pérez Ampueda (Policía Nacional) y el cuñado de Néstor Reverol , el MG González López en el Sebin . Ese grupo estará en la calle cuando el Plan República se despliegue en los diferentes centros de votación y expondrá a los efectivos militares de los otros componentes a la presión popular.ATAQUE .Es el desplegado por una llamada Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela , afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.Ello denuncian que sobre el país ?se cierne una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a recibir información oportuna y veraz?, agregando que la Fiscal ?pretende ?normar? o cercenar la libertad de expresión y de información con la amenaza de judicializar a periodistas y comunicadores que informen sobre su actuación parcializada.Uno de los casos es contra el programa Zurda Konducta ?. Claro que se cierne sobre el país amenazas contra la prensa y los medios, pero no ahora ni por la Fiscal.Hace rato que numerosos medios han sido afectados como ocurre con el cierre de gran de emisoras, programas, periódicos desaparecidos por falta de papel y proliferación de medios de propaganda del gobierno.¿Cuántos periódicos había en su estado y cuántos quedan? Encienda la radio y observará que la gran mayoría de las emisoras son las de propaganda del Gobierno.GAS .Es el doméstico. Otro producto del bachaqueo. Miles de familias están cocinando con electricidad o leña. Atrás quedaron aquellos días en que la empresa privada enviaba el gas cuando querías y lo instalaban con medidas de seguridad.El Estado lo asumió y desde entonces se volvió un negocio. Miles de personas en las calles cargan con las bombonas al hombro o en vehículos, haciendo enormes colas para surtirse del producto.Pasan los meses y no llega. El mal manejo de las bombonas por parte de los usuarios, ha causado explosiones, heridos y muertos. La gente desesperada tranca las calles, quema basura. Funcionarios deshonestos bachaquean con el producto cobrando Bs. 15, hasta 25 mil por una bombona que cuesta Bs 250 o 600. Al Presidente Nacional de PDVSA-Gas se le ocurrió decir que los cilindros (bombonas) no pertenecen a algún particular.?Todos los cilindros son propiedad del Estado?. Amenazó con el comodín Fuerza Armada de que ?comenzaremos un operativo para recoger los cilindros con características inadecuadas?Ilegales?.Para mayor desgracia dijo que comenzarán la distribución con los CLAP, los que se han convertido en un negocio con los alimentos.Lo que no dijo el funcionario es que para Colombia pasan miles de bombonas de gas por contrabando.BÉCQUER . Ah, es ese poeta del amor y el dolor, quien un día escribió: ?Como se arranca el hierro de una herida/ su amor de las entrañas me arranqué;/ aunque sentí al hacerlo que la vida/ ¡me arrancaba con él!/ Del altar que le alcé en el alma mía,/ la voluntad su imagen arrojó;/ y la luz de la fe que en ella ardía/ ante el ara desierta se apagó./ Aún para combatir mi firme empeño/ viene a mi mente su visión tenaz?/ ¡Cuánto podré dormir con ese sueño/ en que acaba el soñar!?.Última Hora:A los pensionados de 100% Banco en C.Cristal de Valencia, los están obligando a ir dos veces para retirar la pensión correspondiente.En la GNB se les ocurrió darles vivienda a los guardias por participar en el control de las manifestaciones.Terrible precedente.Este lunes 26 a las 9AM participaré como forista en la sede del CNP en San Cristóbal, con motivo del Día del Periodista.Usted está invitadoCerraron y confiscaron equipos a las emisoras América 92.1 y Dinámica 102.1 en Santa Bárbara , municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas.

