GENERALES. Todo empezó el 13 de octubre. El jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), general en jefe Vladimir Padrino López dijo, vía Twitter, que los F-16 de la FANB habían inmovilizado dos avion es al sur de Apure.Mostró la foto de una aeronave calcinada que generó mil preguntas y no hubo respuesta. Las críticas llovieron. No se precisó el sitio exacto del hecho. No se sabe qué pasó con la otra aeronave. Nada se supo de la tripulación ni el cargamento, si lo hubo. Pocos días después, el 20 de octubre, el general Alejandro Keleris, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) dijo que inmovilizaron un avión en una pista no autorizada de Apure.En la opinión pública hay presiones para que se precise la información. Pero también al interior de la Fuerza Armada la situación se vuelve incómoda. Oficiales empiezan a manifestar su molestia por la manera cómo se está tratando el tema y la poca seriedad que se le da al mismo.Es cuando Padrino aclara, vía VTV, que la nueva aeronave inmovilizada en Apure, ocurrió a 60 millas de San Fernando.Agregó que hasta la fecha se han inmovilizado 13 aeronaves e inutilizado dos por medios aéreos. No dio los datos de ellas. Y dice que inutilizaron, la madrugada del domingo, a 12 millas de Puerto Ayacucho, una aeronave procedente de Guatemala con dos personas a bordo.Hasta la aprobación de la Ley y Reglamento de Control para la Defensa del Espacio Aéreo, no era posible derribar aeronaves.Es plausible si por fin se están tomando medidas contra la incursión de naves y aeronaves del narcotráfico.Lo que el país necesita es información más clara.UNIVERSIDAD . Es la del Sur del Lago en Santa Bárbara del Zulia. La alcaldesa María Malpica con el Frente Bolivariano de Profesores toma las instalaciones pidiendo la salida de las autoridades.¿La causa? Que perdieron de manera aplastante ante APUNESUR (opositores) las elecciones a miembros del Consejo Universitario.¿Por qué una Alcaldía trata de influir en las decisiones del Min-Educación? ¿Qué hace la alcaldesa interviniendo en la universidad?MILICIANOS .Son los que prestaron servicio en el Plan del Dengue para el Ministerio de la Salud y el Comando de la Milicia.Son 170 entre milicianos, cooperativas de transporte, dueños de vehículos y choferes. Ellos trabajaron en ese plan desde enero del 2008 hasta mayo del 2010. Su trabajo era la fumigación en los barrios de las ciudades donde funcionaba el plan. No tenían salario, solo un bono de 32 bolívares por día de trabajo. Los choferes ganaban unos Bs. 400 diarios por el servicio de transporte para los milicianos, para los insecticidas y para los equipos de fumigación.Todos cobraban a través de la Milicia. El Ministerio mandaba el dinero al comando de la milicia, que lo enviaba a los batallones (ahora se llaman agrupamientos).Los comandantes de esos batallones pagaban. Los jefes del programa eran unos coroneles que iban con los milicianos a los barrios y llevaban el control del trabajo.Cuando estaba el ministro Mantilla siempre pagaron. Luego empezaron los retardos en el pago hasta en 6 meses. Pagaron hasta marzo del 2010. Les quedaron debiendo octubre, noviembre y diciembre del 2009 y enero, febrero, marzo, abril y mayo 2010.Llevan 3 años esperando que les paguen. El Ministerio dice que eso es problema de la Milicia. Pero la Milicia responde que la responsabilidad es del Ministerio. Un punto de cuenta del MPPS demostraría que el dinero estaba disponible desde enero 2009 y que debía pasarse al comando de la Milicia.No se sabe por qué no pagaron. Uno de los documentos del caso.BARAGUA. Es un hermoso pueblo del estado Lara, cuna natal de mi padre Víctor Barráez. Está de ferias, desde el 22 hasta el 28 de octubre. Arrancaron con repique de campanas y actividades religiosas, culturales, deportivas, bulevares, toros coleados, etc.Hay de todo para rezar y divertirse. El comité central está presidido por Eibar Crespo en conjunto con Eduardo Colombo, Alejandro Morales, José Ángel Chirinos, entre otros.Constituyeron grupos de apoyo de varias ciudades. El trabajo incansable de gente como Flavio Morales hace posible que Baragua sea un punto de encuentro de los nacidos en Baragua que están dispersos por todo el país.ABOGADO.Fue uno destituido del poder judicial de Carabobo por retardo procesal, por ejemplo, amparos que tenían 7 meses por decidir, cuando lo obligatorio es que se haga en 72 horas.Ahora lo acaban de nombrar juez de control en Carabobo. Tiene respaldo de una magistrada del TSJ y de un ex director de la Defensa Pública.GUASDUALITO .Hay descalificativos, amenazas y amedrentamientos contra los comunicadores sociales y periodistas. Todos los lunes el Psuv convoca a ruedas de prensa sobre las actividades de los candidatos a las alcaldías (Dulce Useche a la municipal y José Petete Alvarado a la distrital).A los periodistas y comunicadores que se les ha ocurrido preguntar por la gestión u obras que aparecen ejecutadas pero no existen, comienzan los descalificativos de mercenarios que llevan los candidatos.Los comunicadores son tildados de ?¡sapos!, ¡escuálidos!, ¡fascistas!?. Luego en el programa Golpe de Timón , trasmitido por la televisora municipal Bolivariana Tv son expuestos al escarnio público.Comunicadores como Juan Cardoza, Carlos Barco, Carolina Olivo y Dayana Rivera han sido víctimas.CERNUDA.Es Luis, el poeta nacido en Sevilla en 1902 y fallecido en México a los 61 años de edad, un día escribió: ?Cómo llenarte, soledad,/ sino contigo misma?/ De niño, entre las pobres guaridas de la tierra,/ quieto en ángulo oscuro,/ buscaba en ti, encendida guirnalda/ mis auroras futuras y furtivos nocturnos/ y en ti los vislumbraba/ ?./ me perdí luego por la tierra injusta/ como quien busca amigos o ignorados amantes/ diverso con el mundo/ fui luz serena y anhelo desbocado/ y en la lluvia sombría o el sol evidente/ quería una verdad que a ti te traicionase,/ olvidando en mi afán/ cómo las alas fugitivas su propia nube crean./Última Hora? ¿Por qué el Banco de Venezuela tiene meses que no abre las opciones de tarjeta de crédito con la excusa de que no tienen línea?? La carretera de Palmarito , en Páez del Alto Apure, le ha costado al municipio, en los últimos 4 años, 100 millones de bolívares en menos de un kilómetro de asfalto.? En los bancos Bicentenario hay problemas con el efectivo. No hay explicación de qué sucede.? En San Antonio del Táchira las ferreterías vende el saco de cemento en Bs.450.? El piloto de la narco avion eta del Cabo San Román, sería alias Rama Seca.? Un mayor del Ejército de GMVV en Trujillo parece el rey Midas. Finca en Píritu vía Turén, casa en Carigua, carros nuevos para él su esposa, además de cirugía estética completa para ella.? Positivo ese decreto que regula el tránsito de motos en Táchira.EMPRESA.Es una de transporte de gasoil para el procesamiento de la hoja de tabaco como materia prima del chimo.Están ubicados en El Curay , parroquia Alfredo Arvelo Larriva de Barinas. Este año fue más baja la demanda de gasoil de los productores por las lluvias que acabaron gran parte de los cultivos.Temen que se amplifique la situación de contrabando y los productores del municipio Barinas y Bolívar se vean fatalmente afectados.Pidieron a Pdvsa solución. He ahí uno de los documentos.

