© David Osio

SECRETARIO. Es el de Gobierno del estado Falcón, Miguel Alejandro Ávila. Él dijo que son pendej?. quienes preguntan ¿dónde está la avion eta del narcotráfico que sobrevoló el espacio aéreo de Punto Fijo, perseguida por avion es caza de la Fuerza Aérea Venezolana y que terminó escapándosele a nuestros oficiales? Pues, inclúyame en la lista de los pend? ¿Dónde está la avion eta? La excusa de Ávila es que la avion eta no fue derribada o neutralizada, como le encanta decir al guapo del Ceofanb, porque la onda expansiva de los avion es hubiese acabado con el sector de Maraven y toda Punta Cardón.?Entonces salen unos pendejos preguntando: ¿dónde está la avion eta? No nos importa ?dice Ávila- que nos llamen ineficientes.Estamos conscientes de lo que se vivió en Punto Fijo y cómo la gente nos llamaba angustiada. Hubiese salido más barato no decir nada, pero nosotros evaluamos y decidimos informarle a la gente qué está pasando, una avion eta 3 horas dando vueltas, qué es eso.Se hizo la operación como se tenía que hacer. ¿Hasta dónde llegó el aparato? Es eso lo que se está determinando. No es que los avion es no puedan bajar pero un F16, un Sukhoi, un k22 de estos de entrenamiento a más baja altura te rompe todos los vidrios de las casas y te las agrieta. vuelo rasante hubiese dejado todo lo que son centros comerciales, bancos, vidrios, hechos escombros.No banalicen los temas. Los señores de esa avion eta iban dispuestos a todo; ellos cuando se montan en ese avión saben que tienen altas probabilidades de no sobrevivir.Qué les importaba a ellos tirarse contra la refinería?. ¿Qué tipo de funcionario es Ávila para quien la información es dada según su capricho personal? Debió asesorarse mejor para no informar lo que no es cierto en relación con los avion es.Incluso el funcionario del gobierno regional se permite especular sobre lo que la tripulación de delincuentes de la narcoaeronave, estaría dispuesta a hacer.Ávila confunde a narcotraficantes con los kamikazes de la segunda Guerra Mundial o lo talibanes de Bin Laden.TEMOR.Agregó el secretario de gobierno: ?Hubo gente que debió ir al médico con taticardia. Hubo gente que se hizo pipí con el ruido de los avion es. Yo le digo a quienes han dicho que ojalá vinieran los gringos y nos invadieran, que si se hicieron pipí, por no decir otras cosas, por el ruido de nuestros avion es F16 y Sukhoi por tres horas, imagínense ustedes ese ruido, más bombas, metralletas y tragedias por todos lados?.No sólo es una burla referirse así a una población civil y desarmada, temerosa y desinformada. ¿Es que a este funcionario le consta que quienes se hicieron pipí son aquellos que llaman a una invasión? Y para rematar, el alto funcionario regional no dijo ni pío de cómo el narcotráfico se enseñorea en la región.¿Acaso olvidó que hubo una narco avion eta en la vía al Cabo San Román, con la que armaron un show por la que sólo están presos un grupo de policías y no agarraron ni siquiera al piloto GENERAL.Consultamos a un oficial que ocupó altos cargos en la Aviación y piloto por añadidura. ?Aunque la avion eta vuele bajo, los avion es de la Fuerza Aérea, jamás debieron perder de vista la avion eta, porque perdieron el blanco, lo cual es inconcebible.Quizás los avion es se percataron de que estaban quedándose sin combustible y abandonaron la persecución?.¿Cuál es el procedimiento apropiado? ?Si a los avion es se les está acabando el combustible porque están volando bajo, han debido pedir relevo para continuar la persecución hasta que la avion eta aterrice o abandone el territorio; en este último caso, entonces se le participa al país hacia el cual se dirigió esa avion eta.Lo que hubo sería una demostración de incompetencia e incapacidad?. ¿Cuánto dura el combustible de un F16 y un Sukhoi? ?Depende de la altura ?me responde el oficial-. A baja altura le dura más el combustible a la avion eta que a la turbina, porque el avión a baja altura consume demasiado combustible?.¿Lo apropiado es usar F16 y Sukhoi para perseguir una avion eta? ?Cualquier avión ?me responde- es más rápido que la avion eta; el avión lo que hace es orbitar sobre la avion eta que es más lenta?.¿Hay manera de obligar a una avion eta a aterrizar, que no sea estrellándola? ?Si, por supuesto ?responde-.Perforando el ala o la cola del avión , no lo derribas, pero son maneras de intimidar al piloto para que aterrice.Es inexplicable que esa avion eta no haya sido neutralizada?.RELATIVO. Es en la Asamblea Nacional. Hay mucha prisa por allanarle la inmunidad a María Corina Machado. Dijeron que: ?por incitar al odio? y ?traición a la patria?. No dijeron lo mismo del gobernador Francisco Ameliach y aquel tweet atroz. El oficialismo necesita con urgencia tener mayoría de votos en la AN para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral que tiene su período vencido, igual que al fiscal general, al contralor general y a unos magistrados del TSJ.TÁCHIRA.Desde hace más de un mes los estudiantes se lanzaron a la calle. Ha pasado de todo: heridos, muertos, dolor, llanto. Está el noble reclamo de ?los chinos? (como se les dice a los más jóvenes en los andes) quienes exigen una respuesta seria por parte del gobierno a problemas como la inseguridad (extorsión, sicariato, atracos), la escasez (alimentos, cabilla, cemento), controles (gasolina, gasoil, gas), inflación y especulación.También los oportunistas de turno. No faltan los infiltrados ?de ambos bandos- que sacan provecho de la violencia. Los últimos días hubo una arremetida violenta contra la población; el miércoles en Rubio los militares -se ven en un video casero- habrían usado armas de fuego y recogiendo las evidencias.Hay más de 20 muchachos presos y otros tantos heridos. Es cierto que hay grupos de motorizado s armados que tienen azotadas algunas zonas de San Cristóbal, Rubio, Táriba, etc, El problema no es sólo que la mayoría de las altas autoridades civiles del Táchira no conozcan la región, sino que tienen mucha prisa por irse a sus zonas de origen o a la capital donde tienen a su familia.Hay integrantes de la guerrilla y los paramilitares que se han involucrado en estos enfrentamientos públicos, apoyando o enfrentando a los militares venezolanos.En Táchira se montó una conferencia de paz sin ánimos de lograr la paz. Es un monólogo plagado de discursos rosas. Hay mucho del deber ser, pero nada de lo que urge como respuesta a los tachirenses. El silencio por años de la frontera exige una respuesta seria. Hay tanquetas, armas, tropa, oficiales, equipos para enfrentar a la población que protesta. Eso fue lo que por años no hubo para enfrentar a la guerrilla y los paramilitares. Las FARC, el ELN, las FBL-FPLN, Los Urabeños y Los Rastrojos no pueden seguir extorsionando, secuestrando y acorralando a una población civil y desarmada ante hombres entrenados y armados.Si el gobierno oye, con ánimo de solución, al pueblo, a ese que protesta, la paz volverá de inmediato.NERUDA.El gran Pablo, el poeta chileno de exquisita sensibilidad, un día escribió: ?Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso,/ qué soledad errante hasta tu compañía./ Siguen los trenes solos rodando con la lluvia./ En Taltal no amanece aun la primavera./ Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos,/ juntos desde la ropa a las raíces,/ juntos de otoño, de agua, de caderas,/ hasta ser solo tú, solo yo juntos./?/ tú y yo teníamos que simplemente amarnos,/ con todos confundidos, con hombres y mujer es,/ con la tierra que implanta y educa los claveles.?ÚLTIMA HORA:? En el gobierno parece haber alguien interesado en que siga habiendo violencia, protesta, reclamo.? Familia de Juancho Montoya reclama que se sepa quién lo asesinó y por qué.? Este país lleva más de 30 muertos en el marco de las protestas.¿Y no hay intención seria de llegar a un acuerdo?.? En Barinas hay un grupo exterminando jóvenes.? A Rafael Gallardo le dispararon militares en Barinas.

