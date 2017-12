© David Osio

MINEROS . El terrible e increíble rumor del asesinato de un grupo de mineros en Bolívar, se convirtió en verdad. Por caminos de tierra, al sur de Bolívar, se llega al lugar donde ocurrió la masacre. Bajo metros de tierra estaban los cadáveres. No lo pudo ocultar el cinismo. Aunque el gobernador Rangel Gómez corrió a desmentir la noticia, a descalificar al diputado De Grazia, a ridiculizar el hecho, la verdad salió como el sol.A eso se le suma la irresponsable política comunicacional de los medios del Gobierno tratando de silenciar los hechos.La anarquía reina en la zona de Sifontes y la Gran Sabana. Eso involucra a los municipios Roscío ( El Callao y Guasipati ), Sifontes ( Tumeremo y San Martin de Turumban , que colinda con la frontera de la zona en reclamación por el Río Kuyuni) y el municipio Gran Sabana .Son ejes comandados por distintos pranes, sea el sindicato del Km. 88 , cuyo asentamiento central está ubicado en el km 33, en el Mcp Sifontes . En esta zona están ubicados distintos centros de explotación minera. Los pranes controlan más de 8 mil kilómetros cuadrados, incluyendo áreas de navegación fluvial tanto del cuyuní (Sifontes) como Caroní, Karuay, Aponwao (Gran Sabana). Todo es extorsión.Allí convergen con los pranes representantes de la fuerza pública (incluyendo funcionarios de la Policía del estado Bolívar y militares).El eje Tumeremo a San Martin de Turumban es una área supeditada a las ordenes de un joven, hijo de un alto funcionario; en las adyacencias de El Callao se cobra vacuna. El asesino de los mineros sería Jamilton Andrés Ulloa Sánchez (43 años) alias El Topo , con amplio prontuario criminal .Hay quienes se atreven a decir que entre los muertos o desaparecidos hay varios integrantes de la banda que se enfrentó a la de El Topo .Hay 17 cadáveres, dos de ellos son mujer es. Es plausible que la fiscal general Luisa Ortega dio una respuesta seria y a tiempo. No hay duda que la respuesta del Ministro de la Defensa y del Presidente Nicolás Maduro contribuyeron a que el silencio no arropara el atroz hecho.TÁCHIRA .Es el Circuito Laboral. Hay funcionarios, sobretodo féminas, que se quejan del Juez Superior, quien tiene a su cargo la gestión administrativa del Circuito. ?Especialmente mujer es, víctimas de las groserías y malos tratos del Juez Superior, quien con su conducta personal está dañando el buen nombre que ha tenido el nuevo régimen procesal laboral.Los viernes por la tarde, cuando se inicia un fin de semana largo, se ingiere dentro de la sede del Circuito, bebidas alcohólicas junto a un grupo de sus alguaciles y secretarias?.Es hora de investigar qué sucede en ese tribunal.FISCALÍA. Hace unas semanas les dije que el primer teniente Miguel Ángel Maldonado Contreras, fiscal militar de Nueva Esparta, inició un procedimiento penal militar contra el abogado Feliciano Montes (expediente Nro FM45-005-2014).El abogado representa a Orlando Coronel, dueño de un inmueble en el edificio Tahalí de Juan Griego . Fogade le dio al IPSFA ese inmueble que ya tenía dueño desde el 2010. El fiscal militar ha demostrado un interés particular en ese caso. El abogado Montes ejerció, el 23 de febrero, Recurso Judicial contra el Fiscal Militar. Pero la Juez Militar 16° de Anzoátegui no le ha dado entrada al Control. IPSFA . El capitán de fragata Manuel Carrillo Vargas cuando recibió la dirección del IPSFA en Nueva Esparta, el 14 de enero 2016, por parte del director saliente capitán de navío Juan Carlos Sánchez, descubre irregularidades en los bienes del IPSFA, que se encontraban en la Base Aérea Avanzada Luisa Cáceres de Arismendi.Deja constancia Carrillo Vargas que ni el director saliente Sánchez ni el Tcnel. José Rengifo, Comandante de la Base Aérea, informaron sobre la Sustracción o Robo de un conteiner del IPSFA con televisores y otros equipos.El comandante saliente tampoco le notificó que el local de Juan Griego (el de Orlando Coronel) estaba alquilado y el dinero (Bs.60 mil mensuales) que pagaban los inquilinos era depositado a la cuenta personal del capitán Juan Carlos Sánchez.¿Quién investiga el caso? El mismo fiscal militar, Maldonado Contreras. LLAMADA . El miércoles 16 de marzo el abogado Montes recibe una llamada del que sería el teléfono personal del teniente Michael Beesting (secretario del Tribunal Militar 16° de Control de Anzoátegui), quien le pasó a un supuesto fiscal militar de Barcelona quien le dijo que se presentara para imputarlo por delitos de ultraje de bienes.¿Si lo cita por qué no lo hace por escrito? ¿Acaso ese fiscal y ese secretario pretenden hablar con el abogado Montes sin dejar constancia?CORPOLOGISTICA .Es una empresa del Estado. Hizo una gran importación de chutos marca JAC con todos sus accesorios (taras y bateas). Serían asignados a la Misión Alimentación. Actualmente hay 10 chutos JAC color rojo, con sus respectivos vacuum (los cuales son privados, no del gobierno) en la sede de una empresa en El Tigre (Anzoátegui); están contratando servicios de achique y movilización de fluidos con Pdvsa por medio de esa empresa utilizando activos del Estado y cobrándolos como si fuesen privados en su totalidad.Los chutos estaban identificados con calcomanías de Corpologística , y estarían en manos de unos maracuchos como testaferros de la empresa pero detrás de esa empresa y de la asignación de los chutos JAC para un uso que no es el estipulado, está un general activo.He ahí uno de los chutos.BENEDETTI . Es el poeta uruguayo del amor y la pasión, el que un día escribió: ?La caricia es un lenguaje/ si tus caricias me hablan/ no quisiera que se callen./ La caricia no es la copia/ de otra caricia lejana/ es una versión casi siempre mejorada./ Es la fiesta de la piel/ la caricia mientras dura/ y cuando se aleja deja/ sin amparo a la lujuria./ ?/ Es claro que lo mejor/ no es la caricia en sí misma/ sino su continuación?.HéroeSin duda que con sus errores y sus aciertos, la prensa venezolana es una heroína.Los más recientes casos: dos periódicos que han hecho historia en sus regiones. Uno es El Carabobeño ( centro del país) y el otro es La Mañana del estado Falcón. Por la falta de papel dejan de circular. Periodistas y reporteros gráficos protestan la vil maniobra por parte del Gobierno Nacional de sentenciarlos al cierre.En todo el país se levanta una ola de protestas por parte de los periodistas, quienes se sienten amenazados en su derecho al trabajo y evidencian el atentado a la libertad de expresión.La alarma se extiende fuera de las fronteras venezolanas. La Mañana y El Carabobeño se suman a otros siete periódicos regionales y dos suplementos que cierran sus puertas: Diario Antorcha (Anzoátegui), Diario Caribe (Nueva Esparta), Diario La Costa (Carabobo), Diario La Opinión (Cojedes), Diario Primera Hora (Caracas), Periódico de Occidente (Portuguesa), Diario de Sucre (Sucre); y los suplementos Etcétera de La Prensa de Monagas y el Suplemento Infantil del diario El Carabobeño .Incluso medios como Tal Cual debieron pasar de diarios a semanarios. A esa lista se le suma otros medios amenazados con decisiones fiscales o tribunalicias. He ahí el caso del Correo del Caroní , cuyo propietario fue sentenciado con cárcel por la publicación de una investigación periodística.Última Hora:¿Qué mensaje quiso darle el diputado Zambrano (Apure) a la diputada Laidy Gómez con ese ?es Ud.muy valiente? luego que ella denunciara al narcotráfico?Del D-114 GNB en Machiques se fugaron 5 presos (uno de ellos abatido después) llevándose armas del comando, en complicidad con funcionarios.Desde que la primera dama del Táchira perdió la diputación, el matrimonio Vielma vive más en Caracas que en el estado que deben gobernar.Un concejal es líder del bachaqueo en Achaguas (Apure). El segundo líder es un expolicía, a quien la GNB le quitó la mercancía y la vendió en el pueblo.Diosdado dijo, en su programa lleno de militares, que dueños de medios están montados en un golpe.No hay golpe sin militares..

