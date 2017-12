© David Osio

CEOFANB. Es el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Desde la llegada del general Vladimir Padrino López empezó a ser noticia el derribo o neutralización de aeronaves usadas por el narcotráfico.Y empezó a haber la percepción pública de en qué estaban convertidas nuestras fronteras. Quienes conocemos la áridas, extensas y abandonadas tierras de la frontera, sabíamos que el narcotráfico entraba y salía de territorio venezolano en intocables aeronaves.Hace unos días el ahora ministro castrense informó sobre la neutralización de una aeronave en Apure. Yo pregunté, sin ánimo de polémica, qué pasó con el piloto o los tripulantes. Me impresionó la avalancha de críticas y la incredulidad contra lo expresado por el ministro. Nadie lo cree pero desde hace casi dos años se empezó un ataque sin cuartel contra esas aeronaves. Quizás lo que más asombra es que no haya muertos ni heridos. Pero debemos valorar que destruir esas aeronaves, aunque por ahora sean las que estén en tierra, indica que en algo se combate el terrible flagelo del narcotráfico.Si la Fuerza Armada se ocupa de su función esencial, que es el resguardo del territorio y la defensa de la soberanía, los venezolanos estaremos ganando mucho con ello.CBV .Rubén Mendoza fue expulsado de los círculos bolivarianos de Venezuela en la reunión de secretariado efectuada en Turmero .Fue por decisión del Tribunal de Ética y Disciplina. Los círculos bolivarianos en Amazonas, encabezados por Omar Vallejo, le exigen a Rubén Mendoza y José Pereira que no den declaraciones en nombre de los CBV.VECINOS. Es el Consejo Comunal Justo Briceño Otalora , ubicado en Ciudad Tiuna. Ha sido objeto de fuertes presiones, por parte del poder militar. Los del Consejo se quejan de que la ex ministra Carmen Meléndez habría convocado a una reunión, por medio del general Carlos Julio Rodríguez Ravan, quien en mayo se reunió con la comunidad Justo Briceño Otalora , proponiendo crear un consejo comunal, bajo el lema ?pueblo y fuerza armada unido?.La Fuerza Armada solicitó la anulación del CC Justo Briceño Otalora , según comunicación suscrita por el General Simón Adrián Noguera, Jefe de la Zodi Central.Nadie entiende por qué el alto oficial prohíbe a la comunidad reunirse o celebrar reuniones, como si hubiese toque de queda.La mayoría de los vecinos tienen más de 15 años habitando las viviendas, que están dentro del Área vital de vivienda y residencia ( AVIVIR) de Ciudad Tiuna decretado por Chávez mediante decreto con rango y fuerza de ley Nro.8041 del 14 de febrero 2011, según gaceta oficial Nro. 39615, que desafecta estos terrenos y pasan a ser administrados por el Ministerio de Habita y Vivienda.Todo se hace con la excusa de que están ?cumpliendo una orden presidencial?. Los vecinos dice que ?no estamos viviendo en terrenos militares, esto desapareció por voluntad de Hugo Chávez?.IVIC.Es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ha causado polémica el proyecto de Ley que pretende sustituirlo por otro nuevo. No es válido tratar de destruir una valiosa institución, basándose en que hay que sacar la ciencia de los laboratorios para hacer ciencia artesanal.Menos aún es quitarle méritos y credenciales a quienes dirijan la institución, en lugar de afinar las exigencias para que cada día sea mayor el nivel de investigadores y quienes decidan el destino de la institución.BORGES . El inigualable Jorge Luis, mi poeta predilecto, con perdón de ustedes, el que un día escribió: ?¿Dónde estará mi vida, la que pudo/ haber sido y no fue, la venturosa/ o la de triste horror, esa otra cosa/ que pudo ser la espada o el escudo/ y que no fue? ¿Dónde estará el perdido/ antepasado persa o el noruego,/ dónde el azar de no quedarme ciego,/ dónde el ancla y el mar, dónde el olvido/ de ser quién soy??.Última Hora:■ Calabozo es un pueblo sin dolientes.Mucha basura, huecos, fallas en la luz, inseguridad. Y alimentos y productos desaparecidos.■ De las 3 mil denuncias de ejecuciones extra judiciales que espera la Comisión por la Justicia y la Verdad, sólo hay 152 investigaciones._______________________________________________________FALCÓN .El TOCOBA (Todos contra Barráez) se hizo viral en Falcón. En un solo día aparecen tres descalificaciones en el diario Nuevo Día , contra mí. Una declaración del presidente del CLEF, Jorge Luis Chirinos, sobre la lista fantasma del CLEF. Ni una palabra sobre sus 14 familiares, ni la del resto de los diputados. Él dice que la lista es verificable. Tal vez pueda explicar cómo a un caballero que ingresó a los 70 años (el 10/1/12) al Clef y nunca ha ido a trabajar, vive en el estado Zulia; también ocurre con un hombre nacido en 1967 y que entró el año pasado al Clef .Otra que reside en Zulia es una dama de 63 años. Igual un hombre de 52 años que ingreso en enero 2013 y vive en Morón. Una dama de 22 años cobra por el Clef , desde el 16/01/2013, pero vive en Valencia. Otra chica, ésta de 29 años, ingresó el año pasado al Clef y vive en Lara. Mientras que en Caracas vive un caballero que nació en 1955. VENTURA. Es el diputado Henry de la Asamblea Nacional. Me señala de ?campaña mal intencionada?, con ?la derecha y ultraderecha?. Se pregunta el parlamentario por qué no acudo a los órganos jurisdiccionales, es decir, se le olvida que yo sólo soy periodista y el parlamentario obligado a la fiscalización es él.Me acusa de ataques personales y familiares contra la gobernadora. Miente sin ruborizarse. No he hecho un solo señalamiento personal ni familiar contra la mandataria falconiana. ALCALDES . Veinte burgomaestres suscriben un comunicado en mi contra, publicado en Nuevo Día y El Falconiano , diciendo que ataco a la gobernadora socialista y chavista con una campaña difamatoria e infame.No hay una sola respuesta a las denuncias: obras inconclusas. Dos de ellas, el Hospital María Auxliadora Muyales de Dabajuro y el Gran Acueducto Bolivariano; que pregunten los alcaldes de Mauroa, Dabajuro, Urumaco, Democracia y Buchivacoa , qué pasó con esas obras.O por lo menos por la carretera Falcón ? Zulia que bastantes muertos ha causado. El alcalde de Colina no dice pío sobre el Matadero Industrial de bovino y caprino. O el de Tocopero por la planta procesadora de aceite de coco. O el del Monseñor Iturriza, por la Planta de Aprovechamiento Integral del Coco. O el de Los Taques por el parque eólico. Quizás el de Petit puede preguntar por el funcionamiento de la Planta Cítrica. O el de Carirubana por la Planta de Acibar de Zábila, que es otro elefante blanco. El de Acosta, por la planta procesadora de leche de Mirimire o la fábrica de caramelos. Los de Bolívar y Miranda por el Desarrollo agroindustrial de la naranja. ¿Por qué los alcaldes de los cinco municipios de la sierra ( Unión, Federación, Bolívar, Petit y Sucre ) no hacen un comunicado pidiendo que se les repare esa guillotina en la que se ha convertido la carretera Coro ? Churuguara? PERSONAL .Lo que sí han sido ataques personales son los desplegados contra mí por algunos dizque ?revolucionarios? ocultos tras el anonimato.Al no tener argumentos serios han recurrido a atacar a mis hermanos y sobrinos. Me han acusado de drogadicta, de pagada por la ultra derecha, incluso con insinuaciones sexuales, de reuniones falsas, de llamadas y correos que no existen, amenazas de usar al poder judicial y al Ministerio Público para silenciarme.¿Será ese el mensaje de que el Fiscal Superior de Falcón haya sido condecorado por el CLEF, en pleno apogeo de lo que se vive en Falcón, y se haya fotografiado abrazado y sonriente con la gobernadora del estado y el presidente del Consejo Legislativo? ¿Alguna vez explicará alguien qué pasó con las obras inconclusas?

