Yulimar Rojas y María se conocieron en España hace aproximadamente un año. Foto: InstagramLa época de Navidad es una de las fechas más idóneas para expresar todo el cariño y afecto que sentimos por nuestros seres queridos y por toda persona que nos haga sentir felices y queridos.Es por eso que la campeona mundial y medallista olímpica venezolana, Yulimar Rojas, ha aprovechado estas fiestas decembrinas para demostrar todo el afecto que siente hacía su novia, la también venezolana María Gomez.A través de sus redes sociales , la criolla publicó una imagen abrazada con su pareja. Ambas se dan un tierno beso en la boca. Lo que en criollo llamaríamos "un pico".La anzoatiguense de crianza compartió la publicación con un mensaje que habla sobre aceptarse tal cual sé es, sin juzgar al otro por sus defectos, errores, gustos y preferencias."Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios.Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas lo difícil es seguirlas.Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud perdónate, acéptate, reconócete y ámate el mejor paso que puedes dar está en ti mismo.My girl", escribió Yuli al pie de la publicación.Rojas es abiertamente gay desde hace algún tiempo.Incluso su actual pareja la ha acompañado a grandes e importantes eventos deportivos como la gala de los premios de la IAAF en los que la venezolana se erigió con el reconocimiento a "Atleta Femenina Revelación del Año".Yulimar Rojas y María se conocieron en España hace aproximadamente un año y esta no es la primera vez que la espigada triplista le dedica unas palabras de amor.Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas lo difícil es seguirlas.Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud perdónate, acéptate, reconócete y ámate el mejor paso que puedes dar está en ti mismo.My girl💙 #loveofmylife #loveisloveUna publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Dic 25, 2017 at 4:41 PSTSabor Venezolano 📍 My girl 💙Una publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Dic 4, 2017 at 6:26 PSTTiene una mirada sensual y una carita hermosa ❣️Una publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Nov 4, 2017 at 9:31 PDTNoticia al DíaNo olvides compartir en >>.

