Un grupo de presos políticos venezolanos excarcelados por Navidad se presentaron ante tribunales este martes sólo para encontrar que los jueces no estaban en despacho.Este 26 de diciembre se tenía previsto dar a conocer en qué condiciones quedan tras ser liberados, informaron abogados de algunos de las más de 40 personas que salieron de prisión."Me presento en tribunales y me encuentro con la sorpresa de que se encuentra sin despacho, y aún no sé cuál es la causa y las condiciones de mi liberación", detalló Jhosman Paredes, uno de los liberados, desde su cuenta de Twitter.Una de las liberadas que se presentaría ante la corte que se encarga de su causa es la hispano-venezolana Andrea González, una de las galardonadas con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.González fue detenida en agosto de 2014 al ser implicada por un asesino confeso en un supuesto plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, y estaba presa desde entonces en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide.Junto a ella acudirá al tribunal su amiga Betty Grossi, encarcelada por el mismo caso, según confirmó el abogado de ambas, Joel García.