"Presos políticos" excarcelados por Navidad tienen previsto presentarse este martes 26 de diciembre ante los tribunales que llevan sus casos para conocer en qué condiciones quedan tras ser liberados, informaron a Efe abogados de algunos de las más de 40 personas que salieron de prisión. Una de las liberadas que se presentará ante la corte que se encarga de su causa es la hispano-venezolana Andrea González, una de las galardonadas con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. González fue detenida en agosto de 2014 al ser implicada por un asesino confeso en un supuesto plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, y estaba presa desde entonces en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide. Junto a ella acudirá al tribunal su amiga Betty Grossi, encarcelada por el mismo caso, según confirmó a Efe el abogado de ambas, Joel García. Otro de los defendidos de García, el ingeniero Juan Miguel de Sousa -preso desde enero de 2015 y acusado de "asociación para delinquir" y "terrorismo"- también comparecerá ante el tribunal para saber en qué condiciones continúa su vida fuera de prisión. Según pudo saber Efe de otros abogados, sus clientes se presentarán asimismo ante los tribunales para saber qué medidas sustitutivas de la privación de libertad dictan para ellos. "Lo que debería ser es que el tribunal te dé la orden y después te suelten, pero en este sistema el Gobierno da la orden y después tienes que irte a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas que te dieron", explica a Efe la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados, el exalcalde opositor Alfredo Ramos. Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio Iribarren (en Barquisimeto, en el oeste del país) las barricadas erigidas durante las protestas antigubernamentales de este año. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya le ha ordenado que se presente cada treinta días ante una instancia judicial Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad. La liberación de estas personas, consideradas presos políticos por la oposición y por EE.UU. y la Unión Europea y organizaciones pro derechos humanos, se produce en pleno diálogo entre el Gobierno y la oposición, que volverán a reunirse el 11 y el 12 de diciembre en República Dominicana. La liberación de todos los "presos políticos" es una de las peticiones de los opositores en los diálogos que mantienen con el Gobierno e Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela desde hace meses. Jhosman Paredes, "preso político" desde el 2014, indicó a través de su cuenta social en Twitter , que en el Tribunal donde asistió "no hay despacho ". Me encuentro a las afueras del Palacio de justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el Tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho.— Jhosman Paredes (@JhosmanParedes) 26 de diciembre de 2017 2017-12-26