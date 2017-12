Heather Menzies-Urich, una de las estrellas de la película "La novicia rebelde", que después de más medio siglo de estrenada sigue conquistando espectadores en todo el mundo, murió a los 68 años."Lloramos el fallecimiento de Heather Menzies-Urich", señaló en su página web la organización Rodgers and Hammerstein, que posee los derechos del musical .El hijo de Menzies-Urich, Ryan Urich, indicó que su madre había sido diagnosticada de cáncer cerebral y falleció la noche de víspera de Navidad rodeada de su familia, según indicaron los medios especializados en celebridades TMZ y Variety en sus páginas web."Tenemos suerte de haberla conocido, siempre vivirá feliz en esa hermosa película . La extrañaremos", añadió Rodgers and Hammerstein.Durante su adolescencia, Menzies-Urich obtuvo el rol de Louisa von Trapp, una de las hijas del capitán von Trapp, interpretado por el canadiense Christopher Plummer, quien protagonizó el filme junto a la inglesa Julie Andrews.La actriz, nacida en Toronto (Canadá), era viuda de Robert Urich, una estrella de la televisión estadounidense en los años 70′, que también falleció de cáncer en 2002 .Tras la muerte de su esposo, Menzies-Urich creó la Fundación The Robert Urich Foundation para apoyar la investigación sobre el cáncer y el cuidado de pacientes con esta enfermedad.En la web de la fundación, la artista escribió que trató de vivir bajo el lema de su esposo: "Nunca rendirse, nunca jamás rendirse" ."La novicia rebelde" se estrenó en Broadway en 1959 y fue llevada a la pantalla en 1965, con canciones memorables como "My Favorite Things", "Edelweiss" y la canción homónima a la película.2017-12-26Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi