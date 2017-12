/ El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, en conjunto con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que habrá racionamiento eléctrico a partir de este martes 26 de diciembre y hasta el jueves 28.D urante la visita del ministro Motta Domínguez a la ciudad de Maracaibo, se dio a conocer que la duración del racionamiento será de dos a tres horas diarias.Esta medida se implementa a raíz del hurto de cables eléctricos entre el 23 y el 24 de diciembre, dijo el titular de esa cartera ministerial.“El pueblo del Zulia debe saber que estos ataques a la estación de Punta de Palma han generado una situación muy difícil y compleja pero que nosotros, como un solo gobierno que somos, nos ponemos al frente para resolver la situación y devolverle la tranquilidad a los zulianos”, afirmó.El hecho ocurrió en la subestación Punta de Palma, municipio Miranda de la Costa Oriental del Lago.Marcelo Morón, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, rechazó las declaraciones del ministro Motta al señalar que el gobierno no ha ejecutado los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica del país.“Rechazamos las declaraciones del ministro sobre los sabotajes que según él, ocurren en el sistema. El sabotaje los realiza el gobierno a la población al no aumentar la generación termoeléctrica y de los parques eólicos. No tienen cómo atender la demanda . Se cayó una de las líneas de transmisión por falta de mantenimiento” , dijo a Vivoplay.Ciudadanos del estado Zulia denunciaron a través de sus cuentas de Twitter haber pasado la Nochebuena en total oscuridad y por un período de hasta seis horas.#Maracaibo #MaracaiboSinLuz #Navidad Por primera vez la Navidad sin luz 9 horas sin electricidad pic.twitter.com/vH3cucW11z- Teresa Luengo (@teresitaluengo) 25 de diciembre de 2017#Maracaibo #MaracaiboSinLuz #Navidad Por primera vez la Navidad sin luz 9 horas sin electricidad pic.twitter.com/vH3cucW11z - Teresa Luengo (@teresitaluengo) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi