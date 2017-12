/ YouTube reveló cuáles fueron los videos más virales de 2017, y son uno más adictivo que el otro. Si necesita traducción del inglés, puede ir a configuración (en la ruedita que está abajo y a la derecha), hacer click en subtítulos y luego volver a hacer click en traducción automática.El puesto número uno se lo llevó “Until we will become dust”, de Oyster Mask, con más de 189 millones de vistas e increscendo. El video muestra a un cantante enmascarado tailandés con un traje de ostra, que durante un show de talentos de ese país, logró conmover hasta las lágrimas a la audiencia. La gracia del show, que también tuvo récord de vistas en la red, era que mantenía de incógnito la identidad famosa de los participantes hasta tanto no perdieran el concurso.El segundo video más visto del año fueron los pasos de baile diseñados por el coreógrafo Kyle Hanagami para la canción “Shape of you”, de Ed Sheeran. Tiene 122 millones de vistas.El tercer video se llama Ping Pong Trick Shots 3 (Trucos de tiros de Ping Pong 3), fue subido por Dude Perfect y tiene 95 millones de views. Se trata de una serie de juegos de precisión en la que varios “expertos” logran, entre otras cosas, una reacción en cadena tipo efecto dominó con pelotitas de ping pong.El cuarto video tiene 42 millones de views y muestra a una niña ventrílocua de 12 años, cantando increíblemente bien sin abrir la boca durante el show “America´s Got Talent” (América tiene talento).El quinto video más visto, con 40 millones de vistas, es del programa Carpool Karaoke, y muestra al presentador inglés James Corden junto al intérprete Ed Sheeran, cantando a capella en el auto.El sexto video más visto es la presentación de Lady Gaga durante el Superbowl de este año. Tiene más de 37 millones de views.El séptimo video (35 millones de vistas) es una “mala lectura de labios” de lo que decían los políticos durante el acto de asunción de Donald Trump . Las traducciones son hilarantes.El octavo video es una explicación absurda de la creación del mundo y de la historia universal, según Bill Wurtz. Tiene más de 35 millones de vistas.El noveno video es una historia animada súper tierna de un niño que se enamora de otro. Se llama “In a heartbeat” (en un instante) y tiene 32 millones de views.Finalmente, el décimo video viral más visto fue el que mostraba a un experto en Corea del Norte siendo interrumpido por sus hijos durante una video entrevista para la BBC. Tiene 25 millones de vistas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi