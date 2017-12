/ Al menos la mitad de la población mundial no puede acceder a servicios esenciales de salud y muchos otros se ven forzados a vivir en la extrema pobreza al tener que pagar por una atención médica que no pueden permitirse, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).Unas 800 millones de personas en el mundo gastan al menos un 10 por ciento de sus ingresos en servicios de salud para ellos o para hijos enfermos y hasta 100 millones de personas quedan con menos de 1,90 dólares diarios para vivir como resultado, dijo la OMS.En un reporte emitido en conjunto con el Banco Mundial, la agencia de salud de Naciones Unidas dijo que era completamente inaceptable que más de la mitad de la población global todavía no pueda contar con atención médica básica."Si hablamos en serio – no sólo en generar mejores resultados de salud sino también en terminar con la pobreza – debemos acelerar urgentemente nuestros esfuerzos para establecer una cobertura universal de salud", dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo en un comunicado emitido junto al reporte.Aún así, el informe entregó algunas noticias positivas. Este siglo se registró el primer aumento de personas que obtienen servicios como vacunas, fármacos para tratar el VIH, mallas protectoras contra mosquitos y píldoras anticonceptivas, indicó.Pero existen grandes brechas en la disponibilidad de servicios en las regiones del África Subsahariana y el sur de Asia, indicó el reporte. En otras zonas del mundo, servicios básicos como planificación familiar e inmunización de niños están más al alcance, pero las familias tienen problemas financieros para costearlos.Yong Kim dijo que esta era una señal de que "el sistema no funciona"."Necesitamos un cambio fundamental en la forma en que movilizamos recursos y capital humano, especialmente a nivel de países", declaró.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi