/ La vida a veces nos lo pone difícil. Todos tenemos momentos en los que nuestras fuerzas flaquean, sentimos que no podemos más, que la única opción que tenemos es abandonar y conformarnos con seguir donde estamos.Pero tus pensamientos deben ser suficientemente fuertes para luchar, para seguir adelante.Aquí te comparto las 53 frases inspiradoras cortas para que saques esas fuerzas que todos necesitamos a veces, y que a mí me han servido para motivarme en los momentos más difíciles de mi vida.1. No naciste siendo un ganador. No naciste siendo un perdedor. Naciste pudiendo elegir.2. Recuerda: tu mayor talento es mucho más poderoso que tu mayor miedo.3. Las puertas siempre se abrirán para aquellos valientes que se atrevan a llamar.4. Hay dos cosas que no nos dejan ser felices: vivir en el pasado y compararnos con los demás.5. Cuando llueva, busca el arcoiris. Cuando esté oscuro, busca las estrellas.6. La vida es como montar en bicicleta: para mantener el equilibrio, necesitas seguir moviéndote.7. No llenes tu cabeza con preocupaciones porque entonces no habrá espacio para otras cosas maravillosas.8. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento.9. No te avergüences por tus fracasos: aprende de ellos y comienza de nuevo.10. Deja de esperar que las cosas pasen. Sal ahí fuera y HAZ que pasen.11. Nunca hagas a alguien una prioridad cuando para ellos tú solo eres una opción.12. Si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo.13. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre.14. Eres lo que haces, no lo que dices que harás.15. No importa lo que otros hagan. Lo que importa es lo que TÚ estás haciendo.16. Piensa menos. Vive más.17. Sea cual sea tu decisión, asegúrate de que te hace feliz.18. Nunca cambiarás tu vida a menos que cambies algo de lo que haces a diario.19. Cuando pienses en rendirte, acuérdate de la razón por la que empezaste.20. Para tener éxito, tu deseo por triunfar debe ser más grande que tu miedo a fracasar.21. Los obstáculos de hoy serán los que te den la fuerza que necesitas para mañana.22. Mientras encuentras lo que buscas ¡sé feliz con lo que tienes!23. Deja que tu sonrisa cambie el mundo. ¡Pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa!24. Nunca rechaces un sueño por el tiempo que tardarás en conseguirlo. El tiempo pasará de todos modos.25. No hay un camino para la felicidad. La felicidad es el camino.26. Si nunca lo intentas, nunca sabrás qué pasará.27. Evitar el fracaso es evitar el progreso.28. Los errores son la mejor prueba de que lo estás intentando.29. No podrás cambiar lo que pasa a tu alrededor si no cambias lo que pasa en tu interior.30. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta.31. ¿Será fácil? No. ¿Valdrá la pena? Absolutamente.32. Fuérzate a ti mismo para seguir adelante, porque nadie lo va a hacer por ti.33. Los sueños no se hacen realidad a menos que tú los hagas realidad.34. El éxito es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces, y gustarte cómo lo haces.35. El dolor es temporal. Rendirte es para siempre.36. Recuerda que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.37. Si crees que puedes, habrás recorrido la mitad del camino.38. Demasiadas personas no viven sus sueños porque viven de sus miedos.39. No eres el producto de tus circunstancias. Eres el producto de tus decisiones.40. Las cosas buenas pasan a quienes las esperan. Las mejores, a quienes van a por ellas.41. Las limitaciones sólo existen en nuestra mente. Pero si usamos la imaginación, nuestras posibilidades son infinitas.42. Al final, las cosas de las que más nos arrepentimos son las oportunidades que nunca tomamos.43. Una meta es un sueño con una fecha límite.44. Nunca serás un perdedor a menos que un día dejes de intentarlo.45. Si quieres alcanzar la grandeza, deja de pedir permiso.46. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.47. Aquellos que te digan "no puedes" son los que más miedo tienen de que triunfes.48. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro también.49. Si no luchas por construir tus sueños, otro te contratará para que construyas los suyos.50. No dejes que el miedo a perder sea mayor que la emoción por ganar.51. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones.52. La motivación es lo que te ayuda a empezar. La costumbre es lo que te hace seguir adelante.53. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes hacer.