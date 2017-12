¡Saludos Fanáticos, el deporte nos vuelve a unir! La frase que tronaba en los estadios de Margarita, del oriente o internacionales de beisbol o softbol se dejara de escuchar para siempre con la partida de Angel Cardozo Flores, la Voz Deportiva del Oriente del país , la madrugada de este 25 de diciembre.Hablar de Angel Cardozo, comentaba su hijo, Angel"Chichi? Cardozo, es conversar de una parte de la historia de la radiodifusión de Venezuela , específicamente en el oriente del país.Sus inicios como de todo hombre de trabajo fueron muy duros. Su padre fallece muy joven, por lo que él se convierte en la cabeza de hogar y tuvo que lavar hasta carros para poderle darle educación y mantener a sus hermanos, mientras estudiaba en las aulas de MTC para sacar su Certificado de Locución el 3601 e ingresa a trabajar en radio Puerto La Cruz.Como deportista y amante de la pelota rentada inicia sus narraciones deportivas, en los estadios del oriente del país.Su amistad con Luis José Arreaza Almenar, hombre de radio, es quien le pide que se venga a la isla de Margarita para encargarse de un proyecto que tenía en mente: Radio Nueva Esparta 920AM.Y sin pensarlo mucho, en 1968 toma su maleta y cruza el charco para encargarse del montaje de la primera emisora AM de la isla por tan solo 6 meses de prueba, quedándose posteriormente como arrendatario, fue cuando todos se mudaron y se instalaron para siempre en la isla, adquiriendo la residencia que hoy poseen.Como Narrador Deportivo, tanto en radio Puerto La Cruz como en radio Nueva Esparta se distingue por la transmisión de los Juegos Deportivos Nacionales. Fue galardonado como como La Voz Deportiva de Oriente y"así fue como se quedó y así se le conoce en la región oriental e insular del país, una vez que se vino a la isla" Ello le permite viajar a Puerto Rico y a otras islas del Caribe para realizar las transmisiones en vivo de los latinoamericanos de clubes de béisbol "En la radio hizo tantas cosas, algunas que quizás no terminó por una u otra razón y nos queda la satisfacción que siempre marco pauta en la radiodifusión en Nueva Esparta?, dice Chichi Cardozo.Cuando se iniciaron las FM en el país, en la isla, el pasa a ser el director fundador de Super Stereo 98.1 FM, la primer emisora comercial de la isla de Margarita.De allí se muda a Guaiqueri 96.7FM, que actualmente es Reina, y después de allí se dedicó plenamente a la narración deportiva de los juegos de softbol y de beisbol en los diferentes estadios de la isla de Margarita porque esa era su pasión, el deporte.Ángel Cardozo Flores nace el 15 de Diciembre de 1936, en la Ciudad de Guanta, en el estado Anzoátegui, contaba con 82 años a la hora de su partida para reunirse con su gran compadre Miguel Mata Brito, y su esposa.Angel se distinguió siempre por sus grandes cualidades en la amistad y el compañerismo demostrado, quedando hoy un gran vacío al no escucharse más su sello: ¡Saludos Fanáticos, el deporte nos vuelve a unir!…NotiespartanoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi