/ A propósito de su mensaje de navidad y de impartir la tradicional bendición “Urbi et Orbi”, el papa Francisco pidió al niño Jesús “retomar un diálogo sereno” en Venezuela El sumo pontífice exhortó a “r etomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano".También recordó a los niños de “un mundo azotado por vientos de guerra” y pidió convertirlo en uno más digno para ellos, en su mensaje de Navidad pronunciado desde la logia central de la basílica de San Pedro.Antes de impartir la tradicional bendición “Urbi et Orbi” de Navidad, Francisco habló de un mundo “azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya superado que sigue provocando degradación humana, social y ambiental”.Hizo un llamamiento “para hacer que nuestro mundo sea más humano, más digno de los niños de hoy y de mañana”.Invitó en este día de Navidad a reconocer en el Niño Dios, “los rostros de los niños, especialmente de aquellos para los que, como Jesús, no hay sitio en la posada”.Entonces repasó cada rincón de la tierra donde sufren los niños, como en Medio Oriente, donde “siguen sufriendo por el aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos”.“En este día de fiesta, invoquemos al Señor pidiendo la paz para Jerusalén y para toda la Tierra Santa; recemos para que entre las partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente alcanzar una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional”, abogó el papa argentino.También recordó “los rostros de los niños sirios, marcados aún por la guerra que ha ensangrentado ese país en estos años” y rogó para que en “Siria pueda finalmente volver a encontrar el respeto por la dignidad de cada persona, mediante el compromiso unánime de reconstruir el tejido social con independencia de la etnia o religión a la que se pertenezca”.Desde que comenzó su pontificado, Jorge Bergoglio ha dedicado su mensaje de Navidad a azotar las conciencias con los males que afligen al mundo en un día especialmente feliz para los católicos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi