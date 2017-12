/ En estos tiempos de apabullante crisis socio económica política que se vive en el país, lo más frecuente en las mentes de todos los venezolanos, es saber sí el Año Nuevo será como el que termina, va a ser bueno o malo, inquietud que agobia a cualquiera ya que no es secreto para nadie, que la masa ya ni se consigue para bollos y la interrogante es patética ¿cómo será el Nuevo Año? por mucho optimismo, empeño, entusiasmo que se tenga por el año por venir.El olvidar todo lo super malo que se ha sido el 2017, no deja de abrigar la esperanza que el 2018 deberá ser mejor, pese a las circunstancias que se viven, de la incertidumbre generada en soluciones a la crisis que no terminan de llegar ya que la dirigencia política de cualquier bando, todavía andan pescando en río revuelto, las contradicciones van y vienen entre ellos, dejan mucho que decir y pensar, prevalece la desconfianza en todo el sentido de la palabra.¿Cómo será el Nuevo Año?, la pregunta de las mil lochas que tiene múltiples respuestas que parecieran no darán en el blanco para salir de la crisis coyuntural que recrudece cada día, más y más, afecta a todos por igual en el país, por lo que los venezolanos, con todo y crisis, apegados a sus fieles costumbres y tradiciones, que no se pierden así como así, en noche vieja, la noche del 31 de diciembre, no dejarán pasar por alto, por ejemplo, el llenar los bolsillos de efectivo (el que hayan podido lograr), comerse el sustituto de las 12 uvas (super caras), salir con una maleta llena de ropa y caminar por la calle, ponerse ropa interior amarilla, tomarse una copa (de plástico) de bebida espirituosa (callejonero más barato) y tirarla hacia atrás sobre el hombro derecho, pedir deseos como arroz picado, estrenar ropa (la pudo comprar en tienda de garaje), etc.Adiós al 2017, año de infinidad de dificultades, controversias, protestas y violencia callejera, diatriba e intolerancia política, escasez de todo, que se deja atrás con el recibimiento del 2018, con la esperanza que el Todopoderoso dé más vida, salud, prosperidad, poder vivir y convivir un año más, permita resurja en Venezuela , la paz, armonía, confraternidad, reconciliación, convivencia ciudadana y política, salgamos del atolladero y cuando todos estén dándose el abrazo de Año Nuevo, pensarán en los presagios del Año Chino:"El Año del Perro?, se preguntarán mentalmente ¿cómo será el Nuevo Año"Feliz Año 2018 para todos, con Dios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi