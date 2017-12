/ Este 2017 será recordado como el año en el que las criptomonedas se masificaron a nivel global y comenzaron a aparecer de forma habitual en el horizonte de la opinión pública.El ejemplo más destacado es sin lugar a dudas el del Bitcoin, una criptomodeda que nació en el 2009 y que en las últimas semanas logró su valor más alto llegando a los 20.028 dólares en Coinchek (mercado japonés), reseñó el portal guioteca.comUn auge que resulta hasta milagroso para quienes invirtieron en esta moneda digital y que hoy tiene a muchos "visionarios" cosechando los frutos de haber tenido "buen ojo" para los negocios de este tipo.Ahora, lo cierto es que existe un grupo no menor de inversores que pese a las buenas noticias sobre el precio del Bitcoin, sobre la evolución de este, no están tan contentos.Y es que decenas son los inversores que lograron acumular millones de monedas digitales y que terminaron siendo víctimas de la estricta seguridad de este sistema de intercambio.Así lo publicó esta semana el The Wall Street Journal, medio que dio cuenta de los dolores de cabeza que está generando el sistema de seguridad de Bitcoin para quienes quieren cobrar su recompensas.¿El problema? Varios, pero uno de los más comunes es el olvido de la contraseña de la cuenta bancaria digital. En el caso de los bancos es posible ir a este mismo y recuperar el password perdido, pero en este caso la situación termina siendo un problema al al no haber nadie a quie n consultarle por esta clave.Uno de los casos emblemáticos en este grupo de personas con problemas para cobrar lo ganado en Bitcoin es Philip Neumeier, quien compró 15 Bitcoins en el 2013 a un precio de 260 dólares la unidad. Hoy la inversión de este americano está avaluada en 300 mil dólares. El problema es que el inversor no recuerda la contraseña de su cuenta.Y a tal punto ha llegado esta tendencia, que el medio estadounidense señala que hay casos de personas que han debido recurrir a sesiones de hipnosis para poder hacer memoria y obtener la clave de su cuenta."Probablemente tenga 332 años cuando la computadora logre encontrar el código olvidado, espero que el bitcoin siga valiendo algo para ese entonces", bromeó Neumeier al Wall Street Journal.¿Cómo algo tan fácil va a imposibilitar la recuperación de plata? Lo cierto es que la seguridad de Bitcoin es bien compleja. Una clave está compuesta de números y letras, pero con más de 30 caracteres. Algo así como esto: "E9873D79C6D87DC0FB6A5778633389F4453213303DA61F20BD67FC233AA33262".¿Una exageración de parte de los creadores de la criptomoneda? La mayoría piensa que no. De hecho, hay quienes creen que el sistema de seguridad de la moneda digital debiese ser más complejo todavía. Y más teniendo en cuenta de que hacker s robaron millones de dólares en Bitcoins hace algunas semanas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi